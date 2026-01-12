Casademont Zaragoza
Jesús Ramírez: "No sé cómo suena después de perder de 40 decir que estás orgulloso"
Así valora el técnico del Casademont la contundente derrota en Valencia
El entrenador del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, aseguró tras la amplia derrota sufrida por su equipo en la pista del Valencia Basket (115-73) que está orgulloso de su equipo y que el abultado resultado se debe a un planteamiento valiente.
"No sé cómo suena después de perder de 40 decir que estás orgulloso, pero hemos intentado ser valientes y nos hemos llevado un resultado muy abultado, pero prefiero esto que salir con otra identidad", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior. "Me quedo con los dos cuartos o el cuarto y medio que hemos aguantado", añadió el técnico.
Ramírez dijo que el cansancio de los suyos en la segunda parte y, tras haber jugado el sábado, fue la causa que explica el bajón. "Es una noche muy dura para nosotros, nos hemos quedado sin batería. Hemos intentado ser valientes en la primera parte e ir al cuerpo a cuerpo y lo hemos hecho bastante bien pero en la segunda nos hemos venido abajo y no hemos podido aguantar", admitió.
El técnico dijo que jugadores como Devin Robinson y Trae Bell-Haynes se retiraron por "mucho cansancio" y por algunos golpes pero dijo que espera que no tengan lesiones serias.
