OKC, Celtics o Cavaliers: estos serían los destinos de Aday Mara en el draft de la NBA según la prensa americana

Aday Mara sigue recorriendo el camino hacia la NBA. Ese ha sido su empeño después de que dejase el Casademont Zaragoza rumbo a la prestigiosa Universidad de California, la mítica UCLA, de donde salieron Kareem Abdul-Jabbar, Russell Westbrook, Reggie Miller o Kevin Love. Allí no le fue como esperaba en sus dos primeras campañas, pero ahora en Michigan se ha reencontrado consigo mismo y está firmando números que han despertado el interés de las franquicias de la NBA. Promedia 10.1 puntos, 7.9 rebotes y 2.5 tapones en 22 minutos de media por encuentro.

De todos modos, no son solo números. Los equipos valoran el potencial y Aday Mara, por sus condiciones físicas, es un mirlo blanco, un jugador que puede llegar a ser diferencial por su altura, su visión de juego o capacidad de intimidación.

El draft en la NBA marca el futuro de las franquicias y es seguido por millones de personas en Estados Unidos. Es casi como una religión y la prensa especializada, en base a estadísticas y opiniones de los equipos realizan sus predicciones sobre el puesto en el que será elegido un jugador. Y es la pescadilla que se muerde la cola: cuanto más alto estás, más ojos se fijan en ti. Luego hay traspasos de rondas e incluso en la misma noche del draft, queda el March Madness (que siempre es decisivo), la final four y el Draft Combine, pero Aday ya puede hacerse una idea de su punto de partida.

El zaragozano ya tiene los focos puestos en él y medios tan prestigiosos como ESPN, USA Today o Bleacher Report, a través de sus paneles de expertos, le dan como seguro en primera ronda. Es decir, al mismo nivel que Pau Gasol (3), Ricky Rubio (5), Fran Vázquez (11), Juancho Hernangómez (15), Claver (22), Mirotic, Garuba (23), Raül López, Rudy Fernández, Ibaka (24), Sergio Rodríguez (27), Hugo González (28) y Santi Aldama (30). Salvo en el caso de Fran Vázquez, todos ellos han hecho carrera NBA en mayor o menor medida.

El último ‘mock’ (simulacro) del draft del 2026 es el de USA Today y pone a Aday Mara seleccionado en el puesto 26 por los Boston Celtics, por lo que sería compañero de Hugo González. Apunta que necesita hombres altos tras las salidas de Porzingis y Al Horford y destaca de él que es “un fantástico protector del aro y efectivo pasador”.

La prestigiosa ESPN, a través de Jeremy Woo, le pone en el puesto 24, en Cleveland Cavaliers: “Su enorme tamaño y su magnífica visión de pase lo convierten en una amenaza ofensiva única. Aunque no es rápido ni especialmente explosivo en lo vertical, es lo suficientemente móvil como para jugar en defensa en ‘drop coverage’ y debería aportar al menos cierto valor defensivo como intimidante cerca del aro”. De todos modos avisa que pueden cambiar esa ronda con Atlanta o San Antonio.

Bleacher Report coloca a Aday Mara en los actuales campeones de la NBA ni más ni menos (Oklahoma City Thunder, vía Houston Rockets), también en el puesto 24. “El nivel de habilidad de Aday Mara puede ser lo primero que llame la atención en un interior de 2.21, pero también está firmando registros poco comunes en pase, tapones y rebotes. Es posible que los equipos NBA no se centren tanto en su anotación; su capacidad para generar juego desde el poste, sumar puntos de segunda oportunidad y proteger el aro es lo que parece más trasladable y valioso de cara al siguiente nivel”, valora.

Además, le compara con Roy Hibbert, expívot de 2.18 metros que destacó especialmente en los Indiana Pacers de Paul George que jugó el All-Star y que fue segundo en la votación de jugador defensivo del año.