CASADEMONT ZARAGOZA
Así será la segunda fase de la Liga U para el Casademont Zaragoza
El equipo aragonés empieza este viernes en Burgos
Una vez disputadas las eliminatorias por el ascenso y la permanencia, la Liga U ya ha definido sus grupos y el calendario de la segunda fase, en la que el Casademont Zaragoza continuará compitiendo en el grupo A tras haber concluido la primera como tercer clasificado. El San Pablo Burgos logró el ascenso tras remontar 18 puntos al Valencia y el Manresa logró la permanencia al superar al UCAM Murcia.
La segunda fase se compondrá de nuevo de 14 jornadas para decidir qué seis equipos acabarán peleando por el título. Los dos primeros clasificados accederán directamente a las semifinales, mientas que el tercero y el cuarto jugarán los cuartos de final frente a los ganadores del play-in. Este lo disputan el quinto del grupo A contra el segundo del grupo B y el sexto del grupo A contra el primero del grupo B.
Así que el Casademont Zaragoza de Jorge Serna comenzará de cero, como el resto, aunque con el camino andado durante estos meses y la gran evolución que ha mostrado el conjunto aragonés en la pista. El Casademont arranca este mismo viernes a las 20.00 horas precisamente en la pista del San Pablo Burgos, que se estrena en el grupo A. El día 24, sábado, a las 12.30 recibirá al Gran Canaria y cerrará enero visitando al Tenerife el sábado 31 a las 14.30.
Las siguientes jornadas todavía no tienen fecha ni hora definida, pero este será el camino del Casademont Zaragoza:
Jornada 4: Casademont-Joventut
Jornada 5: Barça Atlétic-Casademont
Jornada 6: Casademont-Baxi Manresa
Jornada 7: Real Madrid-Casademont
Jornada 8: Casademont-Fundación CB Canarias
Jornada 9: Gran Canaria-Casademont
Jornada 10: Casademont-Barça Atlétic
Jornada 11: Casademont-Burgos
Jornada 12: Joventut-Casademont
Jornada 13: Casademont-Real Madrid
Jornada 14: Baxi Manresa-Casademont
La última jornada se disputará el viernes 17 y sábado 18 de abril y, a partir de ahí, se jugará la fase final en la que se decidirá el cuadro final y el primer vencedor de la Liga U.
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Rompe su silencio la joven secuestrada y torturada en Garrapinillos por su propia familia: 'Estoy convencida de que me iban a matar
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva