Así será la segunda fase de la Liga U para el Casademont Zaragoza

Una vez disputadas las eliminatorias por el ascenso y la permanencia, la Liga U ya ha definido sus grupos y el calendario de la segunda fase, en la que el Casademont Zaragoza continuará compitiendo en el grupo A tras haber concluido la primera como tercer clasificado. El San Pablo Burgos logró el ascenso tras remontar 18 puntos al Valencia y el Manresa logró la permanencia al superar al UCAM Murcia.

La segunda fase se compondrá de nuevo de 14 jornadas para decidir qué seis equipos acabarán peleando por el título. Los dos primeros clasificados accederán directamente a las semifinales, mientas que el tercero y el cuarto jugarán los cuartos de final frente a los ganadores del play-in. Este lo disputan el quinto del grupo A contra el segundo del grupo B y el sexto del grupo A contra el primero del grupo B.

Así que el Casademont Zaragoza de Jorge Serna comenzará de cero, como el resto, aunque con el camino andado durante estos meses y la gran evolución que ha mostrado el conjunto aragonés en la pista. El Casademont arranca este mismo viernes a las 20.00 horas precisamente en la pista del San Pablo Burgos, que se estrena en el grupo A. El día 24, sábado, a las 12.30 recibirá al Gran Canaria y cerrará enero visitando al Tenerife el sábado 31 a las 14.30.

Las siguientes jornadas todavía no tienen fecha ni hora definida, pero este será el camino del Casademont Zaragoza:

Jornada 4: Casademont-Joventut

Jornada 5: Barça Atlétic-Casademont

Jornada 6: Casademont-Baxi Manresa

Jornada 7: Real Madrid-Casademont

Jornada 8: Casademont-Fundación CB Canarias

Jornada 9: Gran Canaria-Casademont

Jornada 10: Casademont-Barça Atlétic

Jornada 11: Casademont-Burgos

Jornada 12: Joventut-Casademont

Jornada 13: Casademont-Real Madrid

Jornada 14: Baxi Manresa-Casademont

La última jornada se disputará el viernes 17 y sábado 18 de abril y, a partir de ahí, se jugará la fase final en la que se decidirá el cuadro final y el primer vencedor de la Liga U.