El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: es lunes y hay ACB

Casi sin tiempo para saborear una victoria de mucho valor y para muchos inesperada, el Casademont Zaragoza vivirá un lunes diferente en el que se enfrentará a uno de los máximos retos que se puede econtrar cualquier equipo en el baloncesto europeo, visitar el Roig Arena (20.30). Los de Ramírez vuelven a Valencia y, tras el aplazamiento por la alerta por temporal, esta vez sí tendrán enfrente a los de Pedro Martínez, que están siendo la sensación de la temporada por su juego vertiginoso y muy efectivo. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

2+1 de Robinson que contiene algo el fulgurante arranque local (6-3)

Otro de De Larrea. 6-0 en menos de un minuto

Triple de De Larrea para empezar

Comienza el partido en el Roig Arena

Repite quintento Ramírez. Bell-Haynes, Yusta, Stephens, Miguel y Robinson comenzarán el partido