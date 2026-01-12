Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Valencia Basket-Casademont Zaragoza, en directo: es lunes y hay ACB

Sigue con nosotros el minuto a minuto de la recuperación del partido entre aragoneses y valencianos

Joaquín y Stephens, durante un encuentro en el banquillo del Felipe

Joaquín y Stephens, durante un encuentro en el banquillo del Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Zaragoza

Casi sin tiempo para saborear una victoria de mucho valor y para muchos inesperada, el Casademont Zaragoza vivirá un lunes diferente en el que se enfrentará a uno de los máximos retos que se puede econtrar cualquier equipo en el baloncesto europeo, visitar el Roig Arena (20.30). Los de Ramírez vuelven a Valencia y, tras el aplazamiento por la alerta por temporal, esta vez sí tendrán enfrente a los de Pedro Martínez, que están siendo la sensación de la temporada por su juego vertiginoso y muy efectivo. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

