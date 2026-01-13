La previa del DVTK-Casademont Zaragoza: una victoria para depender de sí mismo en la Euroliga

El campeón de invierno de la Liga Femenina Endesa regresa a la Euroliga con otro partido trascendental para su futuro. Viaja a Hungría para medirse al DVTK este miércoles a las 18.30 horas, un rival al que ya se enfrentó hace dos temporadas, con la necesidad de ganar para seguir dependiendo de sí mismo para llegar a los play-in y poder pelear para estar en la Final 6 del Príncipe Felipe.

El conjunto aragonés falló más de la cuenta en casa en la primera fase, pero la magnífica victoria en el Roig Arena frente al Valencia le devolvió de lleno a la pelea por colarse entre los seis mejores. Ahora debe ratificarlo en casa del último clasificado del grupo, un DVTK que solo ha sumado una victoria en los siete partidos de las dos fases y para el que sí es un partido definitivo: si pierde quedará descartado definitivamente de la pelea por estar entre los cuatro primeros.

El Casademont Zaragoza llega en un gran estado de forma con esas trece victorias consecutivas en la Liga Femenina Endesa que le han situado como líder en solitario de la competición, si bien las dos últimas fueron bastante sufridas, pero el mayor problema para Carlos Cantero esta tarde va a ser la enfermería.

Carla Leite es duda por el golpe en la rodilla que sufrió ante el IDK Euskotren, una contusión ósea y un esguince leve que le impidieron jugar ante el Estepona y le convierten en duda para esta tarde. Además, Helena Oma tiene problemas musculares en el isquiotibial y Gueye sufrió un golpe en el esternón el pasado domingo que le obligó a pasar por Urgencias. Ninguna pudo entrenarse antes de viajar a Hungría y su concurso en el partido no se conocerá hasta última hora.

En cualquier caso, el Casademont Zaragoza ha demostrado ya sobradamente tanto su carácter competitivo como la amplitud de una plantilla que le ha permitido ganar partidos que quizá otras temporadas no hubieran conseguido sacar adelante. Con lo que tenga tendrá que buscar la victoria para acercarse a su objetivo antes de recibir la próxima semana al Valencia Basket.

El DVTK es segundo de la Liga húngara, donde solo ha perdido un partido, como el Casademont Zaragoza, pero en la Euroliga es colista del grupo F con solo un triunfo. El cuadro húngaro llegó a la fase de grupos desde la previa, como el aragonés, superando al UMCS rumano. En la primera fase solo fue capaz de ganar un encuentro, ante el Olympiacos, y en esta segunda ya ha caído frente al Landes y en Venecia.

Reka Lekik es su jugadora más destacada con 13,3 puntos, 4,9 asistencias y 13 créditos de valoración por jornada. Grigalauskyte es su mejor reboteadora con 4,4 capturas por partido. El equipo húngaro promedia 68,4 puntos por jornada por los 72 del Casademont, con unos números también muy similares en el resto de estadísticas. En la temporada 2023-24 se vieron las caras en la primera fase con una victoria para cada uno en dos choques tremendamente igualados: 70-68 en Zaragoza y 66-63 en Hungría.