Estos son los posibles rivales del Casademont Zaragoza en el sorteo de la Copa de la Reina
La ceremonia tendrá lugar mañana a las 12.30 horas e involucrará a los ocho primeros clasificados de la primera vuelta de Liga
Concluida ya la primera vuelta de competición en la Liga Femenina Endesa y una vez conocidos los 8 equipos que entrarán en juego en la lucha por el título, la Copa de la Reina 2026 iniciará este miércoles su camino con el sorteo de emparejamientos. El Casademont Zaragoza, que terminó el primer tramo de competición en lo más alto de la tabla, tiene como posibles rivales a los cuatro conjuntos clasificados entre el quinto y el octavo puesto.
El evento, que se celebrará en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB), en Alcobendas, se retransmitirá en directo a través del canal de yYouTubede la FEB (BaloncestoESP). Además, en el sorteo conoceremos tanto los enfrentamientos para la ronda de cuartos de final como el camino hacia la gran final que se disputará el próximo domingo 29 de marzo en el Palau de Esports de Tarragona.
La cita, que contará con Amaya Valdemoro como presentadora, planteará un sorteo puro y sin restricciones en el que los ocho equipos participantes se dividirán en dos bombos, el de los cabeza de serie y el del resto de conjuntos clasificados. En el primero de ellos estarán el Casademont Zaragoza, el Spar Girona, el Valencia Basket y el Hozono Global Jairis como poseedores de las cuatro primeras plazas al término de la primera vuelta y, en el segundo de ellos, el Perfumerías Avenida, el Durán Maquinaria Ensino, el IDK Euskotren y el Innova-tsn Leganés.
De este modo, se trazarán en tanto los emparejamientos de cuartos de final como los que serán los cruces de semifinales, todo ello con un único condicionante para el conjunto rojillo, ya que el Casademont Zaragoza disputará su encuentro de cuartos de final en la tarde del jueves como premio deportivo por su clasificación como campeón de invierno. Se trata de un factor que garantizaría a las de Carlos Cantero 24 horas de descanso adicional de cara a una hipotética semifinal.
De este modo, el baloncesto español pone así en marcha el reloj de la cuenta atrás, porque será entre el jueves 26 y el domingo 29 de marzo cuando el Palau de Esports de Tarragona acoja la edición de 2026 de una Copa de la Reina en la que el Hozono Global Jairis defenderá su condición de vigente campeón y Casademont Zaragoza será el gran rival a batir después de firmar una espectacular primera vuelta en la competición regular.
