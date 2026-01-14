En Directo
El Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup, en directo: ganar para salvar la eliminación
El equipo aragonés termina su 'tourmalet' de tres partidos en cinco días con la obligación de vencer en Italia para no quedarse virtualmente fuera de Europa
El Casademont Zaragoza, con bajas importantes y con el cansancio propio de su tercer partido en cinco días, afronta en Italia ante el Dinamo Sassari un encuentro clave en la FIBA Europe Cup. El equipo aragonés, que no conoce la victoria en esta segunda fase, necesita el triunfo para no quedarse fuera virtualmente de la competición y solo le vale la victoria en la ciudad natal de Marco Spissu para pensar en clasificarse para la siguiente fase del torneo continental en la casa.
Sigue el minuto a minuto con nosotros:
Final del tercer cuarto. Un último arreón impide al Sassari engancharse al partido y, de hecho, el Casademont cierra el parcial con la máxima. Un cuarto para finiquitar esto (52-65)
¡Qué pase de Bell-Haynes a Robinson, que machaca el aro!
¡Triple de Joaquín! Muy importante para cortarles las alas al Dinamo Sassari (52-63)
Ha entrado el encuentro en unos minutos de impasse y con bastante poco acierto. Se nota que no están Robinson ni Yusta en pista y que Bell-Haynes no tiene su día
Falta normal abajo de Miguel González, no hay antideportiva
Blandito Joel Soriano en un balón dividido y protesta el equipo italiano una posible antideportiva de Miguel González, que va a ser revisada (47-60)
¡Robinson de dos! Responde de la mejor manera el Casademont al buen inicio del Sassari, con seis puntos seguidos que vuelven a poner la máxima del choque (44-55)
Otro triple de Pullen, 8 puntos ha metido en el tercer cuarto ya. Contesta Yusta (44-51) y roba Joaquín y anota (44-53)
Canastón de Pullen en penetración
¡Triple de Miguel González! Y fallo defensivo en el otro lado (39-45)
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza