El Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup, en directo: ganar para salvar la eliminación

El Casademont Zaragoza, con bajas importantes y con el cansancio propio de su tercer partido en cinco días, afronta en Italia ante el Dinamo Sassari un encuentro clave en la FIBA Europe Cup. El equipo aragonés, que no conoce la victoria en esta segunda fase, necesita el triunfo para no quedarse fuera virtualmente de la competición y solo le vale la victoria en la ciudad natal de Marco Spissu para pensar en clasificarse para la siguiente fase del torneo continental en la casa.

Sigue el minuto a minuto con nosotros:

Final del tercer cuarto. Un último arreón impide al Sassari engancharse al partido y, de hecho, el Casademont cierra el parcial con la máxima. Un cuarto para finiquitar esto (52-65)

¡Qué pase de Bell-Haynes a Robinson, que machaca el aro!

¡Triple de Joaquín! Muy importante para cortarles las alas al Dinamo Sassari (52-63)

Ha entrado el encuentro en unos minutos de impasse y con bastante poco acierto. Se nota que no están Robinson ni Yusta en pista y que Bell-Haynes no tiene su día

Falta normal abajo de Miguel González, no hay antideportiva

Blandito Joel Soriano en un balón dividido y protesta el equipo italiano una posible antideportiva de Miguel González, que va a ser revisada (47-60)

¡Robinson de dos! Responde de la mejor manera el Casademont al buen inicio del Sassari, con seis puntos seguidos que vuelven a poner la máxima del choque (44-55)

Otro triple de Pullen, 8 puntos ha metido en el tercer cuarto ya. Contesta Yusta (44-51) y roba Joaquín y anota (44-53)

Canastón de Pullen en penetración