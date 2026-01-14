Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real ZaragozaRestaurantes Zaragoza
El Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup, en directo: ganar para salvar la eliminación

El equipo aragonés termina su 'tourmalet' de tres partidos en cinco días con la obligación de vencer en Italia para no quedarse virtualmente fuera de Europa

Jesús Ramírez y el banquillo del Casademont celebran un triple en el partido frente al Gran Canaria.

Jesús Ramírez y el banquillo del Casademont celebran un triple en el partido frente al Gran Canaria. / Miguel Ángel Gracia

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza, con bajas importantes y con el cansancio propio de su tercer partido en cinco días, afronta en Italia ante el Dinamo Sassari un encuentro clave en la FIBA Europe Cup. El equipo aragonés, que no conoce la victoria en esta segunda fase, necesita el triunfo para no quedarse fuera virtualmente de la competición y solo le vale la victoria en la ciudad natal de Marco Spissu para pensar en clasificarse para la siguiente fase del torneo continental en la casa.

Sigue el minuto a minuto con nosotros:

