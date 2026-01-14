Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría

Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo choque europeo en el que las aragoneses se juegan buena parte de su futuro

Las jugadoras del Casademont, reunidas durante una interrupción del juego

Las jugadoras del Casademont, reunidas durante una interrupción del juego / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Prohibido fallar en Hungría. El Casademont Zaragoza debe vencer al DVTK para seguir con opciones de llegar a la ansiada Final Six del Príncipe Felipe. Las de Cantero, sin Carla Leite, se enfrentan a un equipo ya sin opciones de clasificación en la Euroliga, pero que está poniendo en apuros a sus rivales. No se podrán relajar las aragonesas si no quieren sufrir más de la cuenta en un encuentro vital para sus aspiraciones europeas. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Tracking Pixel Contents