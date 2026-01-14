En Directo
Casademont Zaragoza
El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo choque europeo en el que las aragoneses se juegan buena parte de su futuro
Prohibido fallar en Hungría. El Casademont Zaragoza debe vencer al DVTK para seguir con opciones de llegar a la ansiada Final Six del Príncipe Felipe. Las de Cantero, sin Carla Leite, se enfrentan a un equipo ya sin opciones de clasificación en la Euroliga, pero que está poniendo en apuros a sus rivales. No se podrán relajar las aragonesas si no quieren sufrir más de la cuenta en un encuentro vital para sus aspiraciones europeas. Sigue con nosotros el encuentro en directo:
Anota Pueyo una bonita canasta (5-13)
Triple de DVTK tras el tiempo muerto (5-11)
Anota DVTK la primera pero Vorackova y Hempe disparan al Casademont hasta el 2-11. Todavía algo más de 5 minutos
Fingallllll, de treees. 0-7 para empezar. Inmejorable inicio
Robooo de Pueyo canasta (0-4). Pocos puntos de momento
Asistencia de Mariona y canasta de Fingall para empezar (0-2)
Primer minuto de fallos de ambos equipos
Se guarda un minuto de silencio por Semejnova
Helena Oma tampoco estará disponible hoy. Rotación corta para Cantero
Mariona, Pueyo, Vorackova, Fingall y Hempe para empezar
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza
- Un restaurante de Zaragoza ofrece 900 euros por un trabajo a media jornada y le llueven las críticas: 'No sé cuánto debería pagarse
- La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”