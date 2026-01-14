El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría

Prohibido fallar en Hungría. El Casademont Zaragoza debe vencer al DVTK para seguir con opciones de llegar a la ansiada Final Six del Príncipe Felipe. Las de Cantero, sin Carla Leite, se enfrentan a un equipo ya sin opciones de clasificación en la Euroliga, pero que está poniendo en apuros a sus rivales. No se podrán relajar las aragonesas si no quieren sufrir más de la cuenta en un encuentro vital para sus aspiraciones europeas. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Anota Pueyo una bonita canasta (5-13)

Triple de DVTK tras el tiempo muerto (5-11)

Anota DVTK la primera pero Vorackova y Hempe disparan al Casademont hasta el 2-11. Todavía algo más de 5 minutos

Fingallllll, de treees. 0-7 para empezar. Inmejorable inicio

Robooo de Pueyo canasta (0-4). Pocos puntos de momento

Asistencia de Mariona y canasta de Fingall para empezar (0-2)

Primer minuto de fallos de ambos equipos

Se guarda un minuto de silencio por Semejnova

Helena Oma tampoco estará disponible hoy. Rotación corta para Cantero