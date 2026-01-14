Casademont Zaragoza
Helena Pueyo es un tesoro que hay que retener. Las notas del Casademont Zaragoza en Hungría
Notable general para las aragonesas en la contundente victoria ante el DVTK en la Euroliga
Pueyo | 10 |
Inmensa. Un martillo pilón. Fue la mejor jugadora en ambos lados de la pista.
Mariona | 7 |
Relajada. No tuvo casi ni que sudar para dominar el ritmo del duelo. 7 asistencias.
Flores | 7 |
Completa. A su garra habitual sumó buenas decisiones también en ataque.
Vorackova | 7 |
Comprometida. Aunque acabó diluyéndose, la checa fue muy importante en la primera parte.
Bankolé | 7 |
Mejorada. Tras algún partido algo flojo, la francesa volvió por sus fueros.
Mawuli | 7 |
Productiva. La japonesa sigue dejando sensaciones de mejoría.
Fingall | 7 |
Intensa. La americana es un seguro de vida. Siempre produce. Otro buen choque.
Hempe | 6 |
Correcta. No tuvo el día en el tiro, pero la pívot se las ingenió para aportar.
Gueye | 7 |
Grande. Su aparición en el segundo cuarto acabó por romper el partido.
Hermosa | 5 |
Testimonial. Solo 4 minutos que se antojan escasos para cómo fue el partido.
Oma | - |
Tocada. Sus molestias musculares hicieron que no tuviera minutos en Hungría.
Leite | - |
Entre algodones. La rodilla de la francesa tiene en vilo al Casademont. No era un día para forzar.
