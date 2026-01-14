Helena Pueyo es un tesoro que hay que retener. Las notas del Casademont Zaragoza en Hungría

Pueyo | 10 |

Inmensa. Un martillo pilón. Fue la mejor jugadora en ambos lados de la pista.

Mariona | 7 |

Relajada. No tuvo casi ni que sudar para dominar el ritmo del duelo. 7 asistencias.

Flores | 7 |

Completa. A su garra habitual sumó buenas decisiones también en ataque.

Vorackova | 7 |

Comprometida. Aunque acabó diluyéndose, la checa fue muy importante en la primera parte.

Bankolé | 7 |

Mejorada. Tras algún partido algo flojo, la francesa volvió por sus fueros.

Mawuli | 7 |

Productiva. La japonesa sigue dejando sensaciones de mejoría.

Fingall | 7 |

Intensa. La americana es un seguro de vida. Siempre produce. Otro buen choque.

Hempe | 6 |

Correcta. No tuvo el día en el tiro, pero la pívot se las ingenió para aportar.

Gueye | 7 |

Grande. Su aparición en el segundo cuarto acabó por romper el partido.

Hermosa | 5 |

Testimonial. Solo 4 minutos que se antojan escasos para cómo fue el partido.

Oma | - |

Tocada. Sus molestias musculares hicieron que no tuviera minutos en Hungría.

Leite | - |

Entre algodones. La rodilla de la francesa tiene en vilo al Casademont. No era un día para forzar.