La previa del Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza: un respiro fuera de España

La Liga no da tregua al Casademont Zaragoza. Tras la victoria en el Príncipe Felipe ante el Gran Canaria, que parecía confirmar el renacimiento del conjunto aragonés en la competición doméstica al sumar su segundo triunfo consecutivo, los de Jesús Ramírez se llevaron de su visita a Valencia este lunes un severo correctivo que ha rebajado de nuevo todas las expectativas en cuestión de dos días. Ahora, apenas otras 48 horas después, el conjunto rojillo busca fuera de España esa bocanada de aire que no encuentra en el territorio nacional.

El Casademont Zaragoza visita al Dinamo Sassari, en la ciudad italiana de Sácer, a las 20.30 horas de esta tarde y lo hace con la necesidad de obtener una victoria en la FIBA Europe Cup. Se trata del tercer partido de esta segunda ronda de la competición continental y del único rival del grupo al que todavía no conocen los de Ramírez, que han visto menguar sus opciones de clasificarse con las dos derrotas previas. Todo ello, tras pasar la primera ronda de manera cómoda, con cinco triunfos y una única derrota.

El conjunto rojillo, sin apenas margen para el fallo si quiere mantenerse con serias opciones, se enfrenta a un equipo que tampoco conoce la victoria en la Fase 2 del torneo, ya que ambos han caído ante el Peristeri griego y el Petkim Spor turco, que también se verán las caras esta tarde. En Liga, sus números también son bastante parejos. El Casademont lleva 6 victorias y 9 derrotas en los primeros 15 partidos, mientras que el balance del Sassari, con una jornada menos, es de 5-9.

Joaquín Rodríguez y Santi Yusta, en el partido entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por si la falta de espacio en el calendario no fuera suficiente rompecabezas para el técnico, hay que sumar una lista de bajas cada vez más parecida a un parte de guerra y que, si bien rota de manera casi constante, no mengua. El conjunto aragonés lleva desde principio de temporada sin vaciar la enfermería. Todo ello, con una nueva salida programada, la tercera consecutiva, que tendrá que afrontar el Casademont el domingo en Murcia.

Hoy, a la baja segura de Dubljevic, que sigue con un dedo roto, se sumará la probable ausencia de Christ Koumadje, que se ha perdido los dos últimos choques. Además, Devin Robinson y Trae Bell-Haynes, dos piezas capitales en el cuadro rojillo, tuvieron que dejar la pista en Valencia por problemas físicos. Sin embargo, dado que el club no ha confirmado el parte de ninguno de ellos, es probable que vuelvan a ocupar el quinteto inicial.

Jesús Ramírez, en el partido entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Junto a las titularidades del base canadiense y del ala-pívot estadounidense, saltarán de inicio a la pista en el duelo de FIBA Europe Cup, casi con total seguridad, otros tres fieles de Ramírez. Por un lado, la estrella del equipo, Santi Yusta. Por otro, el reciente recuperado para la causa Joel Soriano. Por último, completará el cinco inicial Miguel González.

Uno de los principales alicientes del encuentro será ver la vuelta de Marco Spissu a la que fuera su casa. El base italiano se formó en el Dinamo Sassari, un club que lo tuvo en propiedad durante 10 años de formación en los que pasó por diferentes cesiones antes de salir al UNICS Kazan de la Liga rusa de baloncesto. Los italianos encaran el partido con la misma necesidad que los aragoneses, por lo que, en su casa, saltarán a la pista con un nivel de intensidad máximo. Una cualidad que el Casademont Zaragoza tendrá que intentar igualar, si no superar, para no desconectarse del todo en Europa.