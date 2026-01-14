Este es el primer rival y el duro camino del Casademont Zaragoza en la Copa de la Reina 2026

El Casademont Zaragoza ya conoce su camino para conquistar la que sería su segunda Copa de la Reina. Las de Cantero disputarán el partido inaugural y disputarán los cuartos de final frente al IDK Euskotren. El equipo aragonés, al haberse clasificado como primer cabeza de serie, debutará el jueves y tendrá un día de descanso entre los cuartos de semifinal y las semifinales, siempre que continúe en el torneo.

El rival, el IDK, parece un cruce asequible para el equipo, aunque las vascas ya dieron un serio aviso en su reciente visita al Príncipe Felipe en un encuentro que acabó con victoria local por un ajustado 52-46 en un choque en el que las de Cantero fueron por detrás en el marcador hasta los últimos minutos.

Lo complicado, a priori, empezaría en esa segunda ronda. El Casademont se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el Valencia Basket y el Durán Maquinaria Ensino (con claro favoritismo naranja), con lo que se vislumbra una semifinal de altos vuelos entre los dos enemígos íntimos. Si las zaragozanas avanzaran a la final, se verían la cara con uno de los cuatro equipos del otro lado del cuarto. Los emparejamientos son los siguientes en los cuartos de final: Spar Girona-Perfumerías Avenida y Jairis-Leganés.

El sorteo se ha celebrado en el Museo FEB de Alcobendas y ha sido presentado por la ilustre Amaya Valdemoro. La competición se celebrará en el Palau d´Esports de Tarragona del 26 al 29 de marzo y se espera un gran desplazamiento de la Marea Roja.