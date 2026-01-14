Yusta, Robinson y Joaquín, triplete de lujo: las puntuaciones del Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza

Santi Yusta | 9 |

Inmenso. 31 de valoración y solo un tiro fallado más todo lo que aporta atrás. Excelso.

Bell-Haynes | 4 |

Gris. Quizá por estar tocado no fue el de siempre, pero dio seis importantes asistencias.

Stephens | 5 |

Efectivo. No fue protagonista, pero aportó rebotes y un buen tercer cuarto.

Traoré | 6 |

Correcto. Buenos minutos e intensidad que le permitirán seguir creciendo.

Joaquín Rodríguez | 8 |

Ejecutor. Cogió galones en Sassari y anotó en momentos clave. 20 de valoración, gran partido.

Soriano | 0 |

Espantoso. Todos sus tiros fallados, una pérdida, ni un rebote y la sensación de que le falta garra. -6 valoró.

Miguel González | 6 |

Currante. No destaca nunca, pero siempre está. 10 puntos y aportó su granito de arena.

Fernández | 6 |

Intenso. Sus malos números en tiros no empañan el trabajo que hizo en defensa y bajo el aro. Mereció más.

Spissu | 4 |

Cansado. Dio la sensación de estar fatigado. Mal en el juego, lo compensó con seis asistencias.

Robinson | 8 |

Percutor. Se repuso de su mal primer cuarto para ser decisivo un día más.

Carlos Alías | - |

Olvidado. La gracia era haberle buscado para que anotase, pero no lo hicieron sus compañeros.

Kabaca | - |

Desaparecido. Ni un minuto para el jugador turco.