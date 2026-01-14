Yusta, Robinson y Joaquín, triplete de lujo: las puntuaciones del Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza
El capitán, el pívot y el uruguayo superan los 20 dígitos de valoración en un duelo con mucho reparto de minutos
Santi Yusta | 9 |
Inmenso. 31 de valoración y solo un tiro fallado más todo lo que aporta atrás. Excelso.
Bell-Haynes | 4 |
Gris. Quizá por estar tocado no fue el de siempre, pero dio seis importantes asistencias.
Stephens | 5 |
Efectivo. No fue protagonista, pero aportó rebotes y un buen tercer cuarto.
Traoré | 6 |
Correcto. Buenos minutos e intensidad que le permitirán seguir creciendo.
Joaquín Rodríguez | 8 |
Ejecutor. Cogió galones en Sassari y anotó en momentos clave. 20 de valoración, gran partido.
Soriano | 0 |
Espantoso. Todos sus tiros fallados, una pérdida, ni un rebote y la sensación de que le falta garra. -6 valoró.
Miguel González | 6 |
Currante. No destaca nunca, pero siempre está. 10 puntos y aportó su granito de arena.
Fernández | 6 |
Intenso. Sus malos números en tiros no empañan el trabajo que hizo en defensa y bajo el aro. Mereció más.
Spissu | 4 |
Cansado. Dio la sensación de estar fatigado. Mal en el juego, lo compensó con seis asistencias.
Robinson | 8 |
Percutor. Se repuso de su mal primer cuarto para ser decisivo un día más.
Carlos Alías | - |
Olvidado. La gracia era haberle buscado para que anotase, pero no lo hicieron sus compañeros.
Kabaca | - |
Desaparecido. Ni un minuto para el jugador turco.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: 'Mi madre se está dejando el alma
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones
- La oferta millonaria que prepara el Genoa por Kervin Arriaga, al que el Real Zaragoza renunció por 400.000 euros
- Leticia Sabater se apunta al tardeo en Zaragoza: esta es la discoteca donde actuará este fin de semana
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Así era y así será la avenida Valencia de Zaragoza