Yusta, Robinson y Joaquín, triplete de lujo: las puntuaciones del Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza

El capitán, el pívot y el uruguayo superan los 20 dígitos de valoración en un duelo con mucho reparto de minutos

Santi Yusta conduce el balón en el choque ante el Dinamo Sassari.

Santi Yusta conduce el balón en el choque ante el Dinamo Sassari. / FIBA

A. Bobed

Zaragoza

Santi Yusta | 9 |

Inmenso. 31 de valoración y solo un tiro fallado más todo lo que aporta atrás. Excelso.

Bell-Haynes | 4 |

Gris. Quizá por estar tocado no fue el de siempre, pero dio seis importantes asistencias.

Stephens | 5 |

Efectivo. No fue protagonista, pero aportó rebotes y un buen tercer cuarto.

Traoré | 6 |

Correcto. Buenos minutos e intensidad que le permitirán seguir creciendo.

Joaquín Rodríguez | 8 |

Ejecutor. Cogió galones en Sassari y anotó en momentos clave. 20 de valoración, gran partido.

Soriano | 0 |

Espantoso. Todos sus tiros fallados, una pérdida, ni un rebote y la sensación de que le falta garra. -6 valoró.

Miguel González | 6 |

Currante. No destaca nunca, pero siempre está. 10 puntos y aportó su granito de arena.

Fernández | 6 |

Intenso. Sus malos números en tiros no empañan el trabajo que hizo en defensa y bajo el aro. Mereció más.

Spissu | 4 |

Cansado. Dio la sensación de estar fatigado. Mal en el juego, lo compensó con seis asistencias.

Robinson | 8 |

Percutor. Se repuso de su mal primer cuarto para ser decisivo un día más.

Carlos Alías | - |

Olvidado. La gracia era haberle buscado para que anotase, pero no lo hicieron sus compañeros.

Kabaca | - |

Desaparecido. Ni un minuto para el jugador turco.

TEMAS

