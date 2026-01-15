La calculadora del Casademont Zaragoza en la Euroliga: ¿qué tiene que pasar para seguir soñando?

El Casademont Zaragoza hizo lo suyo y cumplió con los pronósticos en su visita al DVTK, pero los resultados de la jornada no acompañaron. De hecho, no pudieron ser peor para los intereses de las aragonesas. Las victorias del Valencia Basket ante el Reyer Venezia y la campanada del Landes ante el Fenerbahce ha enredado el camino de las de Cantero hacia la Final Six, aunque sigue habiendo opciones de seguir adelante en la Euroliga.

Eso sí, todo pasa por ganar al Valencia el próximo miércoles en el Príncipe Felipe. Si el Casademont no consigue superar a las de Rubén Burgos, el sueño, al 99%, se habrá esfumado. Ese triunfo es indispensable para, después, echar cuentas. Al equipo zaragozano, después de ese, le quedarían dos partidos en los que, a priori, el resultado parece evidente. Si las de Cantero, además de superar a las taronjas, caen en Turquía ante el Fenerbahce y puede con el DVTK en el Príncipe Felipe acabarán con 7 victorias, un balance que debería darles derecho, en condiciones normales, para jugar el Play In.

Ese es el escenario más lógico de clasificación para el Casademont Zaragoza. Eso sí, la victoria del Landes ante el Fenerbahce ha puesto casi imposible el segundo puesto del grupo y, por tanto, la clasificación directa para la Final Six del Príncipe Felipe. Además, las aragonesas, para ser terceras o cuartas, deberán prestar mucha atención al duelo de la próxima semana entre el Venezia y las turcas en tierras italianas. Si el Fenerbahce volviera a tropezar inesperadamente, puede que a las aragonesas no les valieran ni esas siete victorias.

Ganar y contar

Pero paso a paso. Lo primero es pensar en el Valencia Basket. Aunque antes hay que viajar el sábado a Salamanca para medirse al Perfumerías Avenida, la mente de Cantero y de las jugadoras seguro que está ya en el miércoles. Porque el Casademont jugará el encuentro más importante de lo que va de temporada. Suena increíble decirlo así en un curso en el que ya se ha jugado una final y se ha ganado un título, pero es que meterse entre los seis mejores equipos del continente y jugar la Final Six de la Euroliga en el Príncipe Felipe sería una especie de culminación al proyecto de la sección femenina.

El resultado de ese partido marcará buena parte de la temporada de las zaragozanas. Si el Casademont es capaz de ganar al Valencia por cuarta vez en la temporada, y vistos los resultados de la jornada, será el momento de sacar la calculadora y empezar a mirar cómo saldría parado el equipo aragonés en posibles dobles, triples o hasta cuádruple empates. Aunque en la mayoría de ellos, el Casademont sale perdiendo por la irregular primera fase que completó, por eso el triunfo ante el Valencia es obligatorio. Lo que no se le puede negar a la Euroliga es lo emocionante que está siendo.