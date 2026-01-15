El Casademont U22 arranca este viernes la segunda fase de la Liga en Burgos

El Casademont Zaragoza U22 arranca este viernes (20:00 horas) la segunda fase de la competición con un exigente desplazamiento al Coliseum para medirse a Burgos Grupo de Santiago. Será un duelo inédito hasta la fecha, ya que ambos conjuntos no se habían enfrentado anteriormente, marcado además por el estreno en el Grupo A del conjunto burgalés tras su reciente ascenso. Una primera jornada que servirá para medir fuerzas y comenzar a definir el camino en esta nueva etapa del campeonato.

El equipo rojillo llega a esta segunda fase después de firmar una primera fase más que notable, en la que finalizó en tercera posición con un balance de diez victorias y cuatro derrotas. Casademont ha mostrado durante toda la temporada un juego sólido y competitivo, asentado en la regularidad y el crecimiento colectivo, y ahora quiere dar continuidad a ese gran nivel ante rivales de máxima exigencia. La primera cita, además, será lejos de casa, lo que añade un punto extra de dificultad a un estreno que pondrá a prueba la madurez del equipo.

Por su parte, Burgos afronta esta segunda fase con la ambición intacta tras una gran primera fase en el Grupo B, donde terminó en segunda posición. Ese rendimiento le permitió disputar la eliminatoria por el ascenso al Grupo A, en la que se impuso a Valencia, provocando el intercambio de categorías entre ambos conjuntos. Los burgaleses llegan respaldados por su potencial y confianza, siendo uno de los equipos más fuertes del Grupo B, y buscarán competir al máximo nivel en esta nueva fase.