El problema que ha sido solución para el Casademont Zaragoza: Devin Robinson se hace grande de '5'

A veces, en situaciones de emergencia es cuando aparecen las mejores ideas o soluciones, a las que solo parece que se puede llegar si falla el plan A o, directamente, ese plan no se puede llevar a cabo. Algo así es lo que está pasando en el Casademont Zaragoza, que está encontrando una de sus mejores versiones del curso precisamente cuando más limitado a nivel de recursos está. El mejor ejemplo es el de la pintura aragonesa, que ahora mismo es un auténtico solar, pero en el que Devin Robinson está tapando muchísimos de los agujeros que las lesiones y los bajos rendimientos habían aflorado.

Es ahora cuando el americano está demostrando por qué el Casademont se lanzó a por su contratación. Porque hasta ahora, y a pesar de que el ala-pívot ha cuajado buenos partidos (como su excepcional choque ante el Andorra) y sus números no son para nada malos, su rendimiento y, sobre todo, su impacto en el equipo, estaba por debajo de lo que se esperaba de quizá el fichaje que más expectativas levantó el pasado verano.

Así lo sentía también el propio Robinson, que hace apenas una semana pasó por rueda de prensa en el Príncipe Felipe y aseguró que “todavía tengo una marcha más que desbloquear para hacer cosas por este equipo”. Pues dicho y hecho. Desde entonces, el americano ha sido el jugador más valorado en dos de los tres últimos partidos de los de Ramírez (solo ha sido superado por el capitán Yusta en el duelo ante el Sassari, con el interior como segundo hombre más eficiente).

La apuesta de Ramírez

Curiosamente, Robinson lo ha conseguido cuando ha dejado de jugar en su posición más natural. Las lesiones de Koumadje y Bojan Dubjlevic dejaban casi huérfano el puesto de ‘5’, con solo el cuestionado Soriano en ese puesto. Jesús Ramírez, en cambio, apostó por darle la titularidad al americano en el puesto de pívot, apostando por un quinteto más pequeño, y el experimento no ha podido salir mejor.

Mérito del técnico por idear ese plan y del jugador por dar ese paso adelante y asumiendo la responsabilidad de ser la única referencia interior. El primer día en el que se pudo ver a este ‘nuevo’ Casademont fue en la victoria de los zaragozanos ante el Gran Canaria en el que resultó uno de sus mejores partidos de la temporada. Ese día Robinson fue el MVP con 18 puntos con un espectacular 80% en tiros de dos para acabar con 22 de valoración.

En el naufragio en Valencia, también Robinson fue el mejor y protagonizó, hasta que los problemas físicos pudieron con él, un buen partido con una gran primera parte. A pesar de no estar al 100%, el americano anotó 19 puntos (20 de valoración). Pasado el mal trago, el Casademont se jugaba su futuro europeo y Robinson volvió a aparecer con 23 tantos y 25 de valoración.

Y es que, a pesar de algunos lógicos problemas en defensa, a los aragoneses les está sentando bien este nuevo sistema. Robinson tiene más espacios por dentro con cuatro jugadores más abiertos y, además, se aprovecha de que el equipo pueda correr más. El tiempo dirá si su ubicación en el puesto de pívot es circunstancial o ha encontrado ahí Ramírez una variante táctica más a usar en el futuro, pero de momento el técnico ha dado con la tecla mientras Robinson ha encontrado su mejor nivel fuera de su zona de confort.