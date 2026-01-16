El Casademont U22 estrena la segunda fase con derrota en Burgos (89-79)

El Casademont Zaragoza empezó la segunda fase de la Liga U22 con derrota en casa del Burgos Grupo de Santiago (89-79) en un encuentro en el que fue a trompicones y en el que tampoco se encontró cómodo en ninguna fase del juego.

Comenzó el equipo aragonés con un 7-0 de parcial en contra que poco a poco fue paliando gracias al ldierazgo de Lukic hasta que consiguió darle la vuelta al electrónico con un triple de Cativiela (15-16). Y aunque casi siempre por debajo en el marcador, el cuadro rojillo le mantuvo la cara al encuentro y se marchó a los vestuarios con empate (37-37).

Sin embargo, en el tercer cuarto se le torció el partido al conjunto de Jorge Serna. Un parcial de 8-0 en contra volvía a poner al Casademont contra las cuerdas. De hecho, aunque fue haciendo la goma en el choque, esa distancia se mantuvo casi impasible hasta el final.

En el último cuarto emergió Álex Moreno, que no se rindió y buscó la remontada. Anotó 13 puntos en el último parcial y entre cuatro puntos suyos y un triple de Cativiela se colocó el Casademont a tres (66-63), pero un parcial de 7-0 inmediato dio al traste con la remontada. Álex Moreno con 23 de valoración, fue el más destacado, secundado por Faye (15) y Lukic (11) como los únicos con dobles dígitos.