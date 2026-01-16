Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "No hay ningún jugador a punto de venir, pero el tiempo aprieta"

El Casademont Zaragoza vuelve a la Liga en plena cuesta de enero para un nuevo compromiso a domicilio ante el UCAM Murcia el domingo a las 18.00 horas. Su entrenador, Jesús Ramírez, ha comparecido esta mañana para hablar de la exigencia del calendario y de un parte médico cada vez más depurado tras las incidencias que han acosado al equipo durante las dos primeras semanas del año.

En lo referente al mercado, el entrenador ha repetido que el club sigue trabajando, aunque no quiere precipitarse. “Seguimos viendo posibilidades y a la vez leyendo al equipo, pero no puedo decir más. No hay ningún jugador que esté a punto de venir o alguna situación similar”. El técnico asegura que la plantilla no va a “reforzarse a cualquier coste”, sino que busca “una pieza que cuadre”, aunque “el timing está ahí y aprieta”.

El técnico del conjunto rojillo ha valorado positivamente la imagen del equipo en Italia ante el Sassari, en la que fue la primera victoria de la segunda fase de la Euroliga. “No fue tan fácil como el resultado parece. Tuvimos que remar y saltarnos un par de momentos de inconsistencia, o de pararnos demasiado, pero al final fue un partido de esfuerzo y, viendo las circunstancias, un buen encuentro”, remarca.

Jesús Ramírez, junto a su cuerpo técnico en el partido ante Gran Canaria. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En cuanto a la recuperación antes de volver a la competición doméstica, el preparador ve al equipo listo para afrontar el reto. “Obviamente está ahí la fatiga de estos partidos. Pero bueno, una cosa normal, nada del otro mundo. Han sido un poco más apretados los partidos de donde venimos, de Gran Canaria, Valencia y Sassari. Ahora tenemos un poco más de margen para prepararlo, con dos entrenos antes del Murcia y llegaremos con la energía”, ha asegurado.

Respecto a la lesión de Koumadje, todavía no hay nada claro y el técnico prefiere esperar a ver cómo evoluciona antes de volver a meterlo en la convocatoria. “Tenemos que ver cómo está Christ, que se ha quedado aquí recuperándose y entrenando. A ver en qué punto entra dentro del entrenamiento de equipo. Y el resto igual, no hay ninguna novedad”, aclara.

Jesús Ramírez, durante el partido entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Sobre el rival, ha asegurado el entrenador del Casademont que está haciendo una buena temporada, pese a llegar tras tres derrotas consecutivas en Liga. “Están haciendo las cosas bien y tienen un proyecto con identidad. Cuando ves a Murcia jugar sabes a lo que juegan, y hay puntos que a mí personalmente me gustan, que son interesantes, como otros clubs, como Unicaja, como Tenerife, o como el mismo Gran Canaria que tiene una continuidad”.

Para Ramírez, la clave para vencer el domingo pasa por igualar el nivel de intensidad y “atacar valientes, con personalidad y con ganas de afrontar la lucha” la férrea defensa del UCAM Murcia. “Es un partido que tenemos que afrontar desde la mentalidad. Vamos a repasar cosas que hemos hecho bien contra ese nivel de defensa, de contacto, de lucha, y reforzar elementos”, explica.

Una de las piezas clave para ello será, como viene siendo en los últimos encuentros tanto en Liga ACB como en competición europea, Devin Robinson: “Desde el partido de Lleida, que ya tuvo algún momento junto con ‘Dubi’ con los roles cambiados, está mostrando una cara más determinante. Se siente más importante, más protagonista, tanto en ataque como en defensa. Está más involucrado en elementos y desde esa participación se siente bien, con confianza, y hay que aprovecharlo”, añade.