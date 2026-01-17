Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco ZaragozaAgresiones a menoresAgencia Salud PúblicaBazdarBorrasca HarryPuffin's Kitchen
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Ornella Bankolé es de puro acero. Las notas del Casademont Zaragoza en Salamanca

Pueyo fue la máxima anotadora en la victoria ante el Perfumerías Avenida

Bankolé, por los aires en Salamanca

Bankolé, por los aires en Salamanca / FEB

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Bankolé | 9 |

Colosal. Nueva clase magistral de la francesa. Qué nervio y qué poderío.

Mariona | 7 |

Organizadora. Le da al equipo lo que necesita en cada momento.

Flores | 7 |

Inmensa. Sigue aprovechando cada minuto que está en pista.

Pueyo | 8 |

Tiradora. Muy acertada en el lanzamiento. Acabó sentenciando el choque.

Oma | - |

Invisible. Da cierta lástima su poco impacto y su rol en este equipo.

Vorackova | 7 |

Clave. La calidad de la checa dio comienzo al festival aragonés.

Mawuli| 5 |

Escasa. Jugó poco. Algo inestable, pero dejó un triple muy importante.

Fingall | 5 |

Sólida. No brilló ni estuvo fina, pero su carácter le dio mucho al equipo. Muy bien en el rebote.

Hempe | 8 |

Decisiva. Gran partido de la pívot. Anotó con fluidez y fue intensa en defensa.

Gueye | 5 |

Tímida. Se le vio mucho menos que otros días. Cumplió con lo justo.

Hermosa | - |

Olvidada. La intensidad del partido dejó sin minutos a la vitoriana.

Leite | - |

Noticias relacionadas y más

Incógnita. La rodilla sigue sin permitirle jugar y habrá que ver si llega al Valencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents