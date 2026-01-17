Casademont Zaragoza
Ornella Bankolé es de puro acero. Las notas del Casademont Zaragoza en Salamanca
Pueyo fue la máxima anotadora en la victoria ante el Perfumerías Avenida
Bankolé | 9 |
Colosal. Nueva clase magistral de la francesa. Qué nervio y qué poderío.
Mariona | 7 |
Organizadora. Le da al equipo lo que necesita en cada momento.
Flores | 7 |
Inmensa. Sigue aprovechando cada minuto que está en pista.
Pueyo | 8 |
Tiradora. Muy acertada en el lanzamiento. Acabó sentenciando el choque.
Oma | - |
Invisible. Da cierta lástima su poco impacto y su rol en este equipo.
Vorackova | 7 |
Clave. La calidad de la checa dio comienzo al festival aragonés.
Mawuli| 5 |
Escasa. Jugó poco. Algo inestable, pero dejó un triple muy importante.
Fingall | 5 |
Sólida. No brilló ni estuvo fina, pero su carácter le dio mucho al equipo. Muy bien en el rebote.
Hempe | 8 |
Decisiva. Gran partido de la pívot. Anotó con fluidez y fue intensa en defensa.
Gueye | 5 |
Tímida. Se le vio mucho menos que otros días. Cumplió con lo justo.
Hermosa | - |
Olvidada. La intensidad del partido dejó sin minutos a la vitoriana.
Leite | - |
Incógnita. La rodilla sigue sin permitirle jugar y habrá que ver si llega al Valencia.
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- De los billetes a las tapas: un antiguo banco se transforma en un nuevo restaurante en el centro de Zaragoza
- Al menos ocho denuncias por agresión sexual en la guardería Waldorf Munay de Zaragoza
- Piden ayuda para encontrar a un vecino de Cosuenda desaparecido desde este miércoles
- El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la comunidad de vecinos puede entrar legalmente en tu casa
- Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza