Ornella Bankolé es de puro acero. Las notas del Casademont Zaragoza en Salamanca

Bankolé | 9 |

Colosal. Nueva clase magistral de la francesa. Qué nervio y qué poderío.

Mariona | 7 |

Organizadora. Le da al equipo lo que necesita en cada momento.

Flores | 7 |

Inmensa. Sigue aprovechando cada minuto que está en pista.

Pueyo | 8 |

Tiradora. Muy acertada en el lanzamiento. Acabó sentenciando el choque.

Oma | - |

Invisible. Da cierta lástima su poco impacto y su rol en este equipo.

Vorackova | 7 |

Clave. La calidad de la checa dio comienzo al festival aragonés.

Mawuli| 5 |

Escasa. Jugó poco. Algo inestable, pero dejó un triple muy importante.

Fingall | 5 |

Sólida. No brilló ni estuvo fina, pero su carácter le dio mucho al equipo. Muy bien en el rebote.

Hempe | 8 |

Decisiva. Gran partido de la pívot. Anotó con fluidez y fue intensa en defensa.

Gueye | 5 |

Tímida. Se le vio mucho menos que otros días. Cumplió con lo justo.

Hermosa | - |

Olvidada. La intensidad del partido dejó sin minutos a la vitoriana.

Leite | - |

Incógnita. La rodilla sigue sin permitirle jugar y habrá que ver si llega al Valencia.