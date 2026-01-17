El Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza, en directo: el liderato de La Liga, en juego en Salamanca

El líder de la Liga Femenina Endesa, el Casademont Zaragoza, defiende su primer puesto en solitario en Salamanca (19.30) en su primera gran prueba desde que cogió tal honor en la clasificación al final de la primera vuelta. El Perfumerías de Avenida amenaza a las aragonesas, que pueden correr el riesgo de pensar en el trascendental duelo de la Euroliga del próximo miércoles ante el Valencia Basket. Aunque la mejor manera de llegar sería una victoria que seguro que no será nada fácil. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo: