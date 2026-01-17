La previa del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: Duelo grande con un ojo en la Euroliga

Que el Perfumerías Avenida es el club más grande de la historia del baloncesto femenino en España (con permiso del Ros Casares) es una obviedad. Que el Casademont Zaragoza ahora mismo es el equipo más en forma, que es el conjunto a batir y que debe marcar territorio en el pabellón de Würzburg, también es indiscutible. Quizá hace años era inimaginable, pero hoy en día no. El Casademont es favorito ante el equipo salmantino y como tal debe responder.

El líder de la Liga Femenina Endesa defiende su primer puesto en solitario en Salamanca (19.30) en su primera gran prueba desde que cogió tal honor en la clasificación al final de la primera vuelta. Venció al IDK Euskotren para escaparse del Spar Girona, que pinchó en Gernika, y lo confirmó ante el CAB Estepona con un partido muy gris en casa. Pero la menor entidad de esos rivales y el hecho de haberlos jugado en casa hacen que el reto frente al Perfumerías Avenida sea de mucho nivel. Una confirmación de que este equipo aspira a todo y más y que se ilusiona con ganar su primera Liga.

El Casademont, que solo lleva una derrota en toda la temporada en la competición doméstica, sabe perfectamente que el de Salamanca es un choque importantísimo. Y ha hecho de ello una seña de identidad, además. Es decir, a partido grande, más se crece.

Pero también el equipo aragonés se enfrenta a dificultades y condicionantes. El primero, lo que ha venido en cuanto a volumen de partidos y lo que vendrá, especialmente el miércoles, cuando el Casademont se juega el todo por el todo en la Euroliga ante el Valencia Basket en el Príncipe Felipe en un día marcado en rojo.

Y no es fácil jugar teniendo un ojo en la competición continental, como tampoco lo es después de una semana cargada de partidos y con un latoso viaje a Hungría para jugar contra el DVTK. De hecho, el propio Carlos Cantero no ocultó en la previa del encuentro que «nuestra prioridad ahora mismo es la Euroliga».

Y el segundo, el estado físico de las jugadoras tras el tute de partidos. Las miradas estáran puestas un día más en una Carla Leite que, de momento, sigue sin reaparecer con el Casademont y que continúa con el proceso de recuperación de la contusión ósea y el esguince leve que se produjo al comienzo del encuentro ante el IDK Euskotren. A Hungría viajó, pero no forzó y no jugó nada y teniendo el trascendental encuentro frente al Valencia a días vista no parece que en Salamanca vaya a ser de la partida.

Ahora bien, desde la victoria y la buena imagen todo fluye mucho mejor y el Casademont dejó una versión muy imponente en Hungría, con una actuación muy convincente (justo lo que le había faltado en los dos duelos anteriores) y se reencontró consigo mismo. Ese es el camino para Salamanca y también para la Euroliga.

El Perfumerías Avenida está lejos de vivir una temporada de ensueño, al menos en Liga regular, aunque todavía está a tiempo de firmar una gran campaña si lo arregla con la Eurocup, la Copa de la Reina y el playoff. Ocupa la quinta posición y suma nueve triunfos y siete derrotas, pero viene de vencer por 28 puntos al Baxi Ferrol en la Eurocup, una victoria que supone un aviso a navegantes.

«Espero un partido duro y buscamos un choque que nos dé la mejor preparación posible de cara a futuros compromisos. Viene en buena dinámica tras hacer un partido muy completo contra el Baxi Ferrol e intentaremos sacar lo mejor de nosotras para obtener un buen resultado», dijo Cantero.