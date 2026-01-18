El Casademont Zaragoza calienta motores para la "final" ante el Valencia: varios sectores agotados

El Casademont Zaragoza vuelve a verse las caras con el Valencia este miércoles. Pese a que se trata del cuarto enfrentamiento oficial de la temporada, el tercero en apenas un mes, no solo vuelve a tratarse de un duelo más que atractivo para cualquier aficionado, sino que es también una cita crucial para el futuro europeo del conjunto de Carlos Cantero. El triunfo le acercaría al sueño de estar en la Final 6 que se decidirá en el Príncipe Felipe.

La cita es este miércoles a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe y el Casademont Zaragoza quiere contar con el apoyo de la grada. Para ello lanzó una promoción para sus abonados, permitiéndole comprar hasta cuatro entradas por diez euros cada una. "Este miércoles tenemos un partido VITAL. Abonado, hazte con hasta 4 entradas por solo 10€ cada una en Anillo 2.Tráete a los tuyos, vamos a empujar juntos", indicaba el propio club en sus redes sociales.

Como es habitual, la afición del Casademont Zaragoza ha respondido y ya hay varios sectores agotados para el partido, como los fondos y las tribunas de ambos anillos. Este encuentro entra dentro del abono de la temporada, por lo que el número de asistentes finales dependerá en buena medida de los socios que acudan al partido. Pueden hacerlo no solo los abonados del conjunto femenino sino también los que tienen el abono único para todos los encuentros.

Tras la disputa de tres encuentros de la segunda fase, el Valencia es segundo del grupo con seis victorias mientras que el Casademont es quinto con cinco. El conjunto de Carlos Cantero ya ganó al de Rubén Burgos en el Roig Arena por 63-70 en el inicio de esta segunda fase, por lo que otro triunfo, además, le aseguraría el desempate con el conjunto valenciano, si bien finalmente puede darse un triple empate incluyendo también al Venezia.

Se clasifican para la siguiente fase los cuatro primeros de cada grupo, si bien los dos primeros tienen plaza directa en la Final 6 y deben jugar una eliminatoria para decidir si empezarán en los cuartos o directamente en las semifinales, mientras que tercero y cuarto se jugarán el ser o no ser en la fase final de Zaragoza en una eliminatoria que esta temporada se disputará al mejor de tres partidos.