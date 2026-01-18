Jesús Ramírez: "De haber reaccionado antes podíamos haber peleado por ganar"

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, lamentó que el intento de remontada de su equipo fuese tardío en el partido perdido por 90-84 en la pista del UCAM Murcia y dijo que "de haber reaccionado antes podrían haber peleado por ganar".

"Le doy la enhorabuena al UCAM Murcia porque defensiva y físicamente hizo un gran partido y llegó a un límite que le hace llegar al lugar en el que está", comenzó diciendo el técnico de Granollers al llegar a la rueda de prensa del Palacio de los Deportes de Murcia.

"Por nuestra parte venimos de unos días complejos con muchos partidos y viajes y poco entrenamiento pero con eso queríamos plantear un encuentro para contrarrestar las armas del rival y así fue durante el primer cuarto, en el que hicimos un muy buen baloncesto", dijo también tras caer ante el que es el cuarto clasificado de la Liga Endesa.

"A partir de ahí el UCAM puso otra velocidad y nosotros nos paramos. Ellos tienen gran parte de responsabilidad en lo que pasó pero incluso así reaccionamos en el último cuarto cuando el partido parecía roto y de eso estoy orgulloso. De haberlo hecho antes podíamos haber peleado por ganar", apostilló el catalán