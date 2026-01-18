Nuevo mate para el recuerdo de un imponente Aday Mara en la victoria de Michigan

Aday Mara sigue en estado de gracia. El zaragozano, que venía de hacer su récord de anotación en la NCAA, continúa imponiendo su ley en la pintura de Michigan y ha guiado a su universidad a la victoria a domicilio sobre Oregon (71-81).

El pívot zaragozano fue el dueño y señor de la zona y cuajó otro encuentro clave para su equipo, no solo en estadísticas, ya que por su altura y físico es capaz de fijar y que sus compañeros exteriores se beneficien de lo que condiciona. Aportó 12 puntos con 3/5 en tiros de campo y fue una amenaza constante en la pintura y objeto de numerosas faltas. De hecho, lanzó nueve tiros libres, anotando seis.

Además, continuó con su versión intimidatoria en defensa y volvió a colocar tres tapones. De sus cuatro últimas salidas, en tres ha sido capaz de poner tres 'gorros' y ha sido la séptima vez en la temporada que lo consigue.

Dejó también tres asistencias, dos rebotes y otro mate para el recuerdo. El aragonés recibió en el poste, le ganó a su par y se colgó a aro pasado con una mano, demostrando su exuberancia física.

Michigan es tercero en la conferencia Big Ten al sumar 16 victorias y una sola derrota. Se encuentra a una victoria de igualar a Purdue y es líder Nebraska, que lleva un 18-0.

Langarita sigue lesionado

Por su parte, los Utah Utes de Lucas Langarita, recién llegado a la universidad, vencieron por 79-82 a TCU (Texas Christian University), pero el canterano del Casademont no disputó ningún minuto ya que era baja por lesión en la pierna. Si bien no hay parte médico oficial, en el programa de los entrenadores dijeron que no se esperaba que estuviera mucho tiempo fuera, pero no especificaron el tiempo de baja.