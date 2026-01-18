La previa del UCAM Murcia-Casademont Zaragoza: un esfuerzo extra

Visita el Casademont Zaragoza al UCAM Murcia (18.00 horas) en uno de los mejores momentos de la temporada. Nadie le hubiera dicho hace un par de semanas cuando, sumado a las dudas que dejaba el equipo, las lesiones azotaron a la plantilla. Pero cuando parecía que, a la espera de algún refuerzo, los de Ramírez podían caer en picado, los aragoneses han sacado el carácter que les ha faltado en otros momentos para crecerse frente a las adversidades.

Eso sí, algo más que moral necesitará el Casademont para superar a su potente rival de esta tarde. Lo primero e imprescindible para poder competir en tierras murcianas, energía. Porque llegan los zaragozanos muy fatigados a este partido. Será su cuarto choque en tan solo ocho días en una semana en la que, pase lo que pase hoy, ya tiene el aprobado. Ganar en Murcia significaría un sobresaliente tras vencer ante el Gran Canaria y el Sassari y caer en Valencia.

Porque además la rotación con la que está pudiendo contar Jesús Ramírez es la que es (de nueve jugadores) y además el puesto de pívot está cogido con alfileres. Sin embargo, ahí ha crecido Robinson como improvisado ‘5’ y será necesario que vuelva a aparecer el norteamericano para tener opciones de triunfo. Aunque el técnico no descartó a Koumadje, no parece que el gigante africano vaya a poder ayudar a los suyos.

Dudas locales

Por lo demás, el Casademont no presenta más novedades para medirse a un UCAM Murcia que no llega demasiado bien al duelo ante los aragoneses. Sus tres últimos encuentros ligueros han acabado con derrotas, aunque los de Sito Alonso pudieron con el Rostock en su duelo europeo. Eso sí, Ramírez recalcó en la previa que «visitar Murcia no es fácil nunca». Los zaragozanos deberán evitar a toda costa, como ya sucedió en Valencia, ser la medicina del rival y servirles para despejar sus dudas. La idea es la contraria, acrecentarlas, pero no será nada fácil.

Los murcianos son un equipo sólido, con una identidad clara y que llevan practicando muchos años el mismo estilo de baloncesto, un juego muy físico que se le suele atragantar al Casademont. Con viejos conocidos como el carismático Dylan Ennis o el polifacético Howard Sant-Ross , los de Sito Alonso son especialistas en penalizar los errores del rival. La concentración durante los 40 minutos, en la que mucho tiene que ver el cansancio, será clave para los zaragozanos en un día en el que la presión estará en el otro lado. El UCAM_Murcia es el favorito, pero tendrá que demostrarlo

Sería bueno para el Casademont aguantar el primer arreón local y ver si entonces el mal momento que atraviesa su rival puede hacerle mella. A favor del Casademont, la confianza con la que llega. En contra, casi todo lo demás. Pero quién sabe. Este equipo es experto, para bien y para mal, en sorprenderse incluso a sí mismo.