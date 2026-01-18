El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza

De todos los fichajes que hizo el Casademont femenino para esta temporada, el que menos llamó la atención fue el de Ornella Bankolé. La francesa llegó a la sombra de, por supuesto, Carla Leite, y de Aminata Gueye. Estas dos últimas venían de ganar la Eurocup siendo las máximas estrellas. En cambio, Bankolé, a sus 28 años, ha sido una jugadora de un perfil más bajo durante su carrera. Quién lo diría viendo la manera que tiene de cambiar partidos.

Algo que ni los más optimistas esperaban de una alero que estaba llamada a ocupar un rol muy definido en la rotación de Carlos Cantero, una jugadora que mantuviera el nivel físico del equipo cuando las primeras espadas tuvieran que descansar. A priori, un papel secundario.

Pero es que desde prácticamente el primer día que Bankolé se puso la camiseta del Casademont Zaragoza comenzó a impresionar a propios y extraños. Lo primero, lo más evidente, es su exuberancia física. La gala tiene unas condiciones físicas innegables para jugar al baloncesto. A ello se le suma una valentía y una determinación impropias de una jugadora no llamada a ser una estrella. Su confianza es tal que incluso a veces se pasa de frenada, pero esa seguridad es una bendición porque Bankolé empuja y empuja hasta acabar ganando a sus rivales por abrasión.

Así pues, muy pocas rivales, y menos en España, la están pudiendo frenar. Un buen ejemplo fue lo que sucedió en Salamanca. En un partido bronco y duro, la francesa subió el listón y fue la mejor en la victoria ante el Perfumerías.

Porcentajes

Porque, además de su privilegiado físico, Bankolé está demostrando que también puede ser una tiradora fiable. De Würzburg se fue sin fallar un solo lanzamiento con un impecable 5/5 en tiros de dos, 1/1 en triples y 2/2 desde el libre. Una estadística que no es casualidad porque, en Liga, la francesa tiene unos porcentajes notables (61% en tiros de dos y un gran 40% desde la línea de 3).

Y todo ello en apenas 15 minutos de media sobre la cancha. Poco más se le puede pedir a una jugadora que, además, es un ejemplo en cuanto a actitud se refiere. Un as en la manga que empezó fuera de los focos, pero que ahora ya no hay manera de que pase desapercibida porque Ornella Bankolé es un terremoto que se está sintiendo muy fuerte en Zaragoza.