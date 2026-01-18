Trae Bell-Haynes se choca contra una pared: las notas del Casademont Zaragoza en Murcia

Bell-Haynes | 7 |

Insistente. Acabó tocado. Antes, lo intento de todas las maneras posibles.

Yusta | 5 |

Irregular. Mejores números que sensaciones. Llegó al partido tarde el capitán.

Stephens | 5 |

Cumplidor. Volvía a su casa y no fue determinante. Intenso en defensa.

González | 4 |

Flojo. Su rol es por todos sabido, pero debe dar algo más.

Robinson | 5 |

Desquiciado. Emperzó bien, pero lo sacaron del partido. Acabo expulsado.

Spissu | 5 |

Orgulloso. Estaba siendo otro mal partido del italiano hasta su gran último cuarto.

Rodríguez | 5 |

Correoso. Genial en actitud como siempre, pero hizo demasiado la guerra por su cuenta esta vez.

Fernández | - |

Invisible. Cinco minutos en los que no apareció. No tiró ni a canasta.

Koumadje | 0 |

Horroroso. Partido terrorífico del gigante. Esperemos que haya sido que no está aún al 100%

Soriano| 1 |

Abroncado. Su nivel desespera hasta a sus compañeros.

Traoré | 6 |

Enérgico. Tras una mala primera rotación, jugó un buen final de partido.

Lukic | - |

Canterano. La joven perla completó la convocatoria, pero no jugó.