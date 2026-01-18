Casademont Zaragoza
Trae Bell-Haynes se choca contra una pared: las notas del Casademont Zaragoza en Murcia
El canadiense es el mejor en un día en el que los jugadores aragoneses fueron a rachas
Bell-Haynes | 7 |
Insistente. Acabó tocado. Antes, lo intento de todas las maneras posibles.
Yusta | 5 |
Irregular. Mejores números que sensaciones. Llegó al partido tarde el capitán.
Stephens | 5 |
Cumplidor. Volvía a su casa y no fue determinante. Intenso en defensa.
González | 4 |
Flojo. Su rol es por todos sabido, pero debe dar algo más.
Robinson | 5 |
Desquiciado. Emperzó bien, pero lo sacaron del partido. Acabo expulsado.
Spissu | 5 |
Orgulloso. Estaba siendo otro mal partido del italiano hasta su gran último cuarto.
Rodríguez | 5 |
Correoso. Genial en actitud como siempre, pero hizo demasiado la guerra por su cuenta esta vez.
Fernández | - |
Invisible. Cinco minutos en los que no apareció. No tiró ni a canasta.
Koumadje | 0 |
Horroroso. Partido terrorífico del gigante. Esperemos que haya sido que no está aún al 100%
Soriano| 1 |
Abroncado. Su nivel desespera hasta a sus compañeros.
Traoré | 6 |
Enérgico. Tras una mala primera rotación, jugó un buen final de partido.
Lukic | - |
Canterano. La joven perla completó la convocatoria, pero no jugó.