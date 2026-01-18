El UCAM Murcia-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido de la ACB

En Directo
Visita el Casademont Zaragoza al UCAM Murcia (18.00 horas) en uno de los mejores momentos de la temporada. Nadie le hubiera dicho hace un par de semanas cuando, sumado a las dudas que dejaba el equipo, las lesiones azotaron a la plantilla. Pero cuando parecía que, a la espera de algún refuerzo, los de Ramírez podían caer en picado, los aragoneses han sacado el carácter que les ha faltado en otros momentos para crecerse frente a las adversidades. Enfrente, un Murcia poderoso pero en horas bajas. Sigue con nosotros el partido de la ACB en directo:
Joaquín anota dos libres (16-18)
Pérdida de Yusta y 2+1 del Murcia. Error también de Traoré en esa acción (16-16)
También sale Traoré. Curiosa pareja interior ahora
Triple local, pero responde Joaquín (11-16). 3 minutos de primer cuarto
Gran canasta de Santi Yusta ahora (8-14)
Salta Koumadje a la cancha
Respooonde Bell-Hayneees (8-12)
Otro triple de Nakic (8-9)
Robinsooooon, tripleeeee. Lo que hace la confianza (3-9).6.30 todavía de primer cuarto
Triple de Nakic que rompe el parcial
