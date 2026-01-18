Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El UCAM Murcia-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido de la ACB

Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido de los aragoneses

DJ Stephens da un pase durante un encuentro de este curso del Casademont Zaragoza

DJ Stephens da un pase durante un encuentro de este curso del Casademont Zaragoza / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Visita el Casademont Zaragoza al UCAM Murcia (18.00 horas) en uno de los mejores momentos de la temporada. Nadie le hubiera dicho hace un par de semanas cuando, sumado a las dudas que dejaba el equipo, las lesiones azotaron a la plantilla. Pero cuando parecía que, a la espera de algún refuerzo, los de Ramírez podían caer en picado, los aragoneses han sacado el carácter que les ha faltado en otros momentos para crecerse frente a las adversidades. Enfrente, un Murcia poderoso pero en horas bajas. Sigue con nosotros el partido de la ACB en directo:

