El Casademont Zaragoza celebrará con descuentos el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés

Un año más vuelve la fiesta del baloncesto de la comunidad. El próximo fin de semana, el del 24 y 25 de enero, se celebrará el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés en el Príncipe Felipe, coincidiendo con la disputa de los tres partidos de los tres equipos: frente al Gran Canaria de Liga U el sábado 24 (12.30 horas) con acceso gratuito; frente al Bàsquet Girona de Liga ACB también el sábado 24 (18.00 horas) y ante el Hozono Global Jairis de Liga Femenina Endesa el domingo 25 a las 13.00h.

"Una fiesta por todo lo alto" para celebrar el baloncesto aragonés organizada por la Federación Aragonesa de Baloncesto, Zaragoza Deporte Municipal y el Casademont Zaragoza. El acceso al partido de Liga U es gratuito por la puerta C del Príncipe Felipe, mientras que para los partidos de Liga ACB y Liga Femenina Endesa el club ha puesto a la venta entradas a tan solo 10 euros (en las gradas telescópicas). Los abonados no tendrán que pagar. Además, del precio de la entrada, 1€ será de donativo para la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Araela).