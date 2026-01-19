Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza celebrará con descuentos el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés
El club pone a la venta entradas a 10 euros para los partidos del masculino y del femenino
Un año más vuelve la fiesta del baloncesto de la comunidad. El próximo fin de semana, el del 24 y 25 de enero, se celebrará el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés en el Príncipe Felipe, coincidiendo con la disputa de los tres partidos de los tres equipos: frente al Gran Canaria de Liga U el sábado 24 (12.30 horas) con acceso gratuito; frente al Bàsquet Girona de Liga ACB también el sábado 24 (18.00 horas) y ante el Hozono Global Jairis de Liga Femenina Endesa el domingo 25 a las 13.00h.
"Una fiesta por todo lo alto" para celebrar el baloncesto aragonés organizada por la Federación Aragonesa de Baloncesto, Zaragoza Deporte Municipal y el Casademont Zaragoza. El acceso al partido de Liga U es gratuito por la puerta C del Príncipe Felipe, mientras que para los partidos de Liga ACB y Liga Femenina Endesa el club ha puesto a la venta entradas a tan solo 10 euros (en las gradas telescópicas). Los abonados no tendrán que pagar. Además, del precio de la entrada, 1€ será de donativo para la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Araela).
