La FIBA premia a la estrella del Casademont Zaragoza: Santi Yusta se convierte en el 'MVP' de Europa

Las sensaciones que ha dejado el Casademont Zaragoza en este inicio de 2026 son algo dispares, como lo vienen siendo desde el inicio de la temporada. Los de Jesús Ramírez han obtenido tres victorias y tres derrotas desde que empezó el año y no acaban de encontrarse del todo cómodos sobre la pista.

Aun así, incluso tras la irrupción de varios jugadores empiezan a cargar el peso del equipo a sus espaldas, como es el caso de Devin Robinson en los últimos encuentros, la estrella del conjunto rojillo sigue siendo la misma. El capitán del equipo aragonés viene firmando una de sus mejores temporadas. Santi Yusta ha obtenido los mejores datos de valoración en la gran mayoría de partidos de la presente campaña, en especial en Liga ACB.

Sin embargo, ha sido esta vez en competición europea donde el español ha sobresalido para obtener el respeto y reconocimiento el mundo del baloncesto. Su actuación a domicilio ante el Sassari italiano, con 31 puntos de valoración, llevó a la FIBA a seleccionarlo como uno de los cinco mejores jugadores de la jornada.

Santi Yusta tira a canasta en el partido entre el UCAM Murcia y el Casdemont Zaragoza. / JAVIER BERNAL

El Casademont impresionó en Sácer al derrotar al Dinamo BDS Sassari por 94-75 para conseguir la que fue su primera victoria de la Segunda Ronda de la FIBA Europe Cup. Durante el choque, Santi Yusta anotó 23 puntos, con 9 de 10 en tiros de campo y 6 rebotes, para liderar al Zaragoza hacia una victoria vital. No obstante, para ser el 'MVP' de la jornada todavía tenía que pasar el filtro más importante.

Entre los cinco candidatos escogidos por la Federación, el público debía votar a su favorito, y ahí se disiparon todas las dudas por mayoría absoluta. El capitán del Casademont y figura habitual del Príncipe Felipe, obtuvo el 51% de los votos, seguido de lejos por el segundo más votado, con el 31%, y el tercero en completar el podio, con un 14%. Los votos de los otros dos jugadores del quinteto elegido fueron más bien anecdóticos, con un 2% y un 1%, respectivamente.

Santi Yusta realiza un tapón en el partido ante el Gran Canaria en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Entre sus competidores, varios de los mejores baloncestistas del continente. El Aliaga Petkimspor arrasó con un récord de 3-0 tras una sólida victoria a domicilio por 82-61 sobre el Peristeri Betsson. Yannick Franke estuvo sublime, con 39 de valoración tras 29 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. Por su parte, Aleix Font brilló con el Surne Bilbao Basket, marcando la diferencia en la victoria de su equipo por 95-73 sobre el PAOK BC. Font encestó 8 de 9 tiros de campo, anotando 24 puntos y capturando 5 rebotes, consiguiendo una valoración de 30.

El BC Prievidza también consiguió su primera victoria de la Segunda Ronda de FIBA Europe Cup, con James Bishop en un estado de forma excepcional desde la línea de tres puntos en su victoria por 94-82 sobre el Sporting CP. Bishop acertó 6 de 11 triples, con 30 puntos y 4 asistencias. Mientras Bishop dominaba el ataque, su compañero, Naje Smith, protegía el aro, bloqueando cuatro tiros contra el equipo portugués. Smith también aportó 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en una actuación espectacular.