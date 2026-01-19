Jesús Ramírez, entrenador del Casademont: "A lo de Soriano y Yusta le doy poca importancia, casi cero"

Tiene el miércoles el Casademont Zaragoza un encuentro en Grecia que puede marcar su temporada, pero el tema más comentado del día es la fuerte discusión que todo el mundo pudo ver por televisión entre varios de sus jugadores en un tiempo muerto. Por eso, Jesús Ramírez quiso aclarar las cosas y quitar hierro a lo sucedido para que el equipo pueda concentrarse en la que va a ser una semana clave con la visita al Peristeri y el duelo del sábado ante el Girona.

«El grupo es un grupo muy bueno, son chicos honestos y no hay problemas. Al revés, se llevan muy bien. A lo que pasó le doy muy poca importancia, casi cero. Fue una chispa que nos conectó para jugar más duro después. Son cosas que pasan en los vestuarios. No tiene nada que ver con lo que pasó con Stevenson, que fue otra cosa totalmente diferente, fuera de lugar. Esto lo veo como un momento de dos chicos competitivos y calientes en un partido tenso», trató de zanjar el tema Ramírez.

Pensando ya en lo que viene, el Casademont acabó en Murcia algo tocado en lo físico. «Tenemos un poco de fatiga acumulada, como es normal viendo el calendario que tenemos, pero están todos para jugar», valoró el técnico, que tuvo palabras extra para la situación de Bell-Haynes :«Está haciendo un esfuerzo grande porque tiene un esquince en la mano. Está forzando para jugar y tomando pastillas para el dolor. Está poniendo carácter y compromiso y espero que siga así. Ahora necesitamos lo mejor de él otra vez».

Peristeri

Cualquier ayuda será poca para seguir vivos en la FIBA Europe Cup y eso pasa por ganar al Peristeri. «En casa nos pasaron por encima, tuvieron mucho mérito, pero también hubo demérito nuestro. Tenemos que jugar ofensivamente muy físico. Tenemos que recuperar la batería y jugar con autoridad y confianza», resaltó.

La importancia del partido es obvia, aunque el técnico del Casademont, al ser preguntado por ello, no cree que sea el encuentro más crucial de lo que va de temporada. «Es una final, un partido muy importante, pero no siento que sea el más importante. Ojalá algún día juguemos un partido muy importante», subrayó.

Por último, Jesús Ramírez actualizó la posición del club aragonés en el mercado y la novedad es que no hay novedades. «Sigue sin haber ningún jugador cerca de llegar. Si viene alguien pronto, perfecto, pero si no, vamos a seguir trabajando en esta dirección de cuidar a los que tenemos y en buscar escenarios que podamos competir y ganar los partidos», cerró el técnico catalán.