Yusta y Soriano firman la paz en el Casademont Zaragoza: "En el calor de una batalla, dejé que mis emociones se apoderaran de mí"

Corría el tercer cuarto y el desastre en el Palacio de los Deportes de Murcia era tremendo. La imagen del Casademont Zaragoza estaba siendo muy mala en la pista, pero fue incluso peor en un tiempo muerto. Los gritos se apoderaron en esa interrupción del juego con un claro protagonista, Joel Soriano.

A sus compañeros no les estaba gustando la actuación del dominicano y así, en un sorprendente tono, se lo hicieron saber. Primero fue Marco Spissu el que, señalando en una pizarra, le dejó claro a Soriano que no estaba cumpliendo con su deber. Fuera de plano, Santi Yusta debía estar haciendo algo parecido porque el pívot se levantó de su silla como un resorte y se dirigió al capitán también a grito pelado mientras el madrileño braceaba.

El resto de jugadores y el cuerpo técnico trataban de poner calma, pero el Casademont volvió a la pista sin que se hubiera podido preparar ningún tipo de jugada porque la acalorada discusión acaparó la totalidad del tiempo muerto. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando los de Ramírez comenzaron a mejorar para acabar dando un susto al Murcia, aunque la derrota ya era inevitable.

Tan lamentable fue la imagen que poco después de acabar el choque, los dos jugadores quisieron rebajar la tensión y explicar lo sucedido. "Marea Roja, quería aclarar lo que se vio en el tiempo muerto entre Joel y yo. La presión del partido nos llevó a un momento de tensión que se quedó ahí. Joel es un gran amigo y todos nos llevamos genial en el vestuario. ¡Toca seguir empujando todos juntos en la pista!", publicó Yusta en sus redes sociales.

A ese mensaje contestó de inmediato el pívot dominicano. "Quiero expresar una disculpa sincera a mis compañeros de equipo, fanáticos y cuerpo técnico. En el calor de una batalla, dejé que mis emociones se apoderaran de mí, lo que no volverá a suceder, ¡también Santi y yo somos grandes amigos dentro y fuera de la cancha! Lo siento", zanjó el asunto Joel Soriano