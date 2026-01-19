Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente ferroviario AdamuzSaidu ZaragozaExperto aludesBarrios ZaragozaPolicía ZaragozaRunneo ZaragozaBañales Pasapalabra
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

Yusta y Soriano firman la paz en el Casademont Zaragoza: "En el calor de una batalla, dejé que mis emociones se apoderaran de mí"

Los dos jugadores aragoneses, junto a Spissu, protagonizaron una acalorada discusión en un tiempo muerto en Murcia

Yusta, en una acción del duelo de este domingo en Murcia

Yusta, en una acción del duelo de este domingo en Murcia / EFE / Marcial Guillen

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Corría el tercer cuarto y el desastre en el Palacio de los Deportes de Murcia era tremendo. La imagen del Casademont Zaragoza estaba siendo muy mala en la pista, pero fue incluso peor en un tiempo muerto. Los gritos se apoderaron en esa interrupción del juego con un claro protagonista, Joel Soriano.

A sus compañeros no les estaba gustando la actuación del dominicano y así, en un sorprendente tono, se lo hicieron saber. Primero fue Marco Spissu el que, señalando en una pizarra, le dejó claro a Soriano que no estaba cumpliendo con su deber. Fuera de plano, Santi Yusta debía estar haciendo algo parecido porque el pívot se levantó de su silla como un resorte y se dirigió al capitán también a grito pelado mientras el madrileño braceaba.

El resto de jugadores y el cuerpo técnico trataban de poner calma, pero el Casademont volvió a la pista sin que se hubiera podido preparar ningún tipo de jugada porque la acalorada discusión acaparó la totalidad del tiempo muerto. Curiosamente, fue a partir de entonces cuando los de Ramírez comenzaron a mejorar para acabar dando un susto al Murcia, aunque la derrota ya era inevitable.

Tan lamentable fue la imagen que poco después de acabar el choque, los dos jugadores quisieron rebajar la tensión y explicar lo sucedido. "Marea Roja, quería aclarar lo que se vio en el tiempo muerto entre Joel y yo. La presión del partido nos llevó a un momento de tensión que se quedó ahí. Joel es un gran amigo y todos nos llevamos genial en el vestuario. ¡Toca seguir empujando todos juntos en la pista!", publicó Yusta en sus redes sociales.

Noticias relacionadas y más

A ese mensaje contestó de inmediato el pívot dominicano. "Quiero expresar una disculpa sincera a mis compañeros de equipo, fanáticos y cuerpo técnico. En el calor de una batalla, dejé que mis emociones se apoderaran de mí, lo que no volverá a suceder, ¡también Santi y yo somos grandes amigos dentro y fuera de la cancha! Lo siento", zanjó el asunto Joel Soriano

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una persona en un alud en el barranco de Puimestre en Cerler
  2. Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa
  3. El 'enfado' de la banda que llenó la sala Oasis de Zaragoza con su concierto: '¿Así con el dedito? ¡Un poquito más de educación!
  4. El terremoto de Ornella Bankolé sacude al Casademont Zaragoza
  5. ¿Por qué no subió al marcador el gol de falta de Toni Moya para el Real Zaragoza a la Real B? 'O el saque es inmediato o hay que parar
  6. El Zaragoza tasa a Pau Sans en un millón de euros y no acepta su cesión a un equipo de Segunda
  7. No hay margen para inscribir, las salidas de Dani Gómez, Bazdar y Pau Sans son ya más que claves
  8. Paul Akouokou, autor del gol del Real Zaragoza: 'Tenemos que seguir así y a ver qué pasa

Especialistas forenses de la Guardia Civil investigan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

'Psicosis' por viajar en alta velocidad tras el trágico accidente en Adamuz: "No quiero ser el primero en estrenar esa vía"

'Psicosis' por viajar en alta velocidad tras el trágico accidente en Adamuz: "No quiero ser el primero en estrenar esa vía"

Luz verde a la reparación del muro de la curva de la Glorieta de Teruel por 140.478 euros

Luz verde a la reparación del muro de la curva de la Glorieta de Teruel por 140.478 euros

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

50 familias firman un manifiesto de apoyo a la huelga educativa en Aragón: estos son los motivos del paro en las aulas

50 familias firman un manifiesto de apoyo a la huelga educativa en Aragón: estos son los motivos del paro en las aulas
Tracking Pixel Contents