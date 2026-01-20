Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "Carla Leite hizo el primer entrenamiento normal ayer"

El Príncipe Felipe está a las puertas de una nueva final. El Casademont Zaragoza recibe el Valencia Basket en la cuarta jornada de la Segunda Ronda de la Euroliga y en el que será el tercer cruce entre ambos equipos en poco más de un mes El entrenador del conjunto rojillo, Carlos Cantero, 20 días después de vencer en el Roig Arena por segunda vez consecutiva, ha valorado al rival como “un equipo con más nivel, que también se juega cosas en estos partidos”.

El conjunto aragonés viene con las pilas recargadas sobre todo en el aspecto físico, aunque con Carla Leite entre algodones. “Ayer hicimos un entrenamiento conveniente, normal, todas disponibles. La que venía de no entrenar con normalidad era Carla y ayer hizo el primer entrenamiento normal”, afirmó el técnico.

El Valencia es un contrincante de máximo nivel, más todavía en su dinámica actual. “Vienen en muy buen momento. Yo creo que es un equipo completamente diferente, ya no con nuevos nombres, sino que también recuperan lesionadas. Físicamente parece que están mejor que hace apenas 20 días”, indica Cantero.

Carla Leite, con el balón en el partido entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren. / Josema Molina

En este sentido, lo que más preocupa al técnico sobre el rival es “el talento individual”, así como “lo que le pueden aportar jugadoras como Carrera, Leti (Romero) o Yvonne, que les pueden dar ese plus dentro de los sistemas que ya tienen”. No tanto los aspectos más de planteamiento y menos aún después de tres enfrentamientos solo esta temporada: “Hemos jugado tantas veces juntas que poco a poco se nos van quedando ya pocas cosas tácticas que probar y que hacer en uno contra el otro”.

Cantero confía en sacar el partido en el Felipe, teniendo en cuenta el compromiso que les espera en el próximo desplazamiento europeo: “Por lo que dice el calendario, de los tres que nos quedan de Euroliga, los dos más asequibles son los que jugamos precisamente aquí en casa, que son el de Valencia y el de Hungría. El otro sería la salida a Turquía para jugar contra Fenerbahce que es, sobre el papel, el más complicado de sacar de los tres”, añade.

Ornella Bankolé, en el partido entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren. / Josema Molina

Es por esto que al entrenador no le preocupa en exceso el balance de victorias en Euroliga en casa hasta ahora, dado el rendimiento que ha mostrado el equipo a domicilio. “Si hubiéramos ganado los de casa, a lo mejor fuera hubiéramos ido un poquito menos concentradas, no se sabe. Lo importante es que cada partido que hemos jugado, salvo el de Fenerbahce aquí, lo hemos competido”, subraya.

Por último, el técnico del Casademont Zaragoza ha reconocido la importancia del choque, sin necesidad de volverse loco: “No sentimos la presión de que sea un todo o nada, pero sí que es cierto que por nuestra cabeza solo pasa el ir a por ese partido y ganarlo”. Tampoco piensa Cantero en los posibles efectos de acabar con su espectacular racha de imbatibilidad: “Tenemos asumido que tarde o temprano la derrota va a llegar. Seamos conscientes de que esto continúa”.