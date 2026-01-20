La previa del Casademont Zaragoza-Valencia Basket: matar o morir en el Príncipe Felipe

El Casademont Zaragoza vuelve a jugárselo todo en una ‘final’, la enésima para las de Carlos Cantero que, hasta ahora, han superado todas y cada una de las pruebas a las que se han sometido, si bien es cierto que las piedras que van apareciendo en el camino son cada vez más grandes. Ahora, las aragonesas se juegan el pase a la Final Six de la Euroliga en un choque en el que la derrota no significaría una eliminación directa, pero sí las llevaría a verse con muchas menos opciones.

El Casademont recibe al Valencia Basket mañana a las 20.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe y lo hace, de nuevo, con más necesidad de ganar que el rival. Se trata del partido de vuelta ante las valencianas en la que es la cuarta jornada de esta segunda fase de la Euroliga. Y, por si fuera poco, es el cuarto enfrentamiento de la temporada entre el Casademont y el Valencia, eso sí, el primero que jugarán las de Cantero como locales.

El conjunto rojillo ya se ha llevado el gato al agua en los tres choques de la presente campaña, dos de ellos en el Roig Arena, donde todavía no habían ganado y terminaron por hacerlo dos veces seguidas en un periodo de tres semanas el pasado mes de diciembre. Primero en la ida de la competición europea y después, en Liga. Antes, en el Palacio de los Deportes de Huesca, la victoria les valió la obtención del primer título de la temporada con la Supercopa de la Reina.

Stephanie Mawuli lanza a canasta en el partido entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren. / Josema Molina

Aun así, el equipo de Rubén Burgos llega en una posición más cómoda a Zaragoza. El Valencia lleva un total de seis victorias en Euroliga y solo tres derrotas tras firmar una primera fase más sólida que las aragonesas en la que solo perdió los dos duelos contra el Fenerbahce. El Casademont, en cambio, suma un triunfo menos, por lo que el resultado bien puede marcar su clasificación directa a última ronda del campeonato, a falta de visitar al gigante turco y de jugar la vuelta en casa ante el DVTK.

Muchas de las miradas estarán puestas mañana en Carla Leite. La francesa fue clave en los dos partidos en el Roig Arena mediante dos actuaciones de auténtica estrella del equipo. Sin embargo, Leite llega en duda al encuentro, habiendo completado con normalidad un único entrenamiento, según ha explicado el técnico en la previa.

Nadia Fingall lanza a canasta en el partido entre el Casademont Zaragoza y el IDK Euskotren. / Josema Molina

Si se confirma su baja a última hora, será entonces tarea de otros pilares del vestuario cargar con el peso del equipo a sus espaldas. Por un lado, Mariona Ortiz tendrá que ejercer de capitana una vez más. Por otro, el nivel de Ornella Bankolé en los últimos choques del conjunto aragonés, podría marcar la diferencia ante las valencianas.

El cruce entre ambos equipos empieza a parecerse más a un clásico moderno que a un simple partido. Dos de los mejores clubs de España y dos que se lo vuelven a jugar todo, pero esta vez, con el Príncipe Felipe como campo de batalla y la ‘Marea Roja’ como sexto jugador.

En este sentido, y con la previsión de rozar el lleno en el pabellón tras la oferta especial lanzada por el club, la afición tendrá que volver a darlo todo como viene haciendo en cada partido en casa. Para mantener vivo el sueño europeo, el Casademont Zaragoza tiene que matar o morir, o en este caso, rematar al Valencia Basket o morir en la Euroliga.