BALONCESTO
Aday Mara alcanza los 500 puntos en la NCAA con otra exhibición defensiva
El aragonés firmó tres de los seis tapones de Michigan en la victoria frente a Indiana (86-72)
Aday Mara suma y sigue en la NCAA. El pívot aragonés ha encontrado su sitio en Michigan, en los Wolverines, donde cada vez que sale a la pista demuestra sus habilidades. Esta madrugada ha sido frente a Indiana, en una nueva victoria de Michigan por 86-72, en la que Mara ha vuelto a ser decisivo desde la defensa y ha alcanzado nuevas cotas en su tercera temporada en la competición universitaria.
"Aday Mara anotó 13 puntos, su tercera actuación consecutiva con más de diez puntos, capturó siete rebotes y registró tres de los seis tapones de Michigan, su quinto partido consecutivo con más de diez", le destaca la propia universidad en su crónica del partido. "Mara registró su tercer partido consecutivo con al menos tres tapones y ha logrado cuatro de ellos en sus últimos cinco partidos. Ha registrado al menos un tapón en cada partido de esta temporada", continúan.
Ante Indiana, Aday Mara volvió a ser titular y anotó 13 puntos, capturó 7 rebotes, recibió seis faltas personales y puso tres tapones en los 26 minutos que estuvo en la pista. Con estos números, el pívot zaragozano alcanzó los 500 puntos en la NCAA.
Mara suma 44 tapones en 17 partidos, lo que le sitúa en la decimocuarta posición de mejores taponadores de la NCAA con la novena mejor marca. El aragonés ha encontrado en Michigan, con Dusty May en el banquillo, el lugar idóneo en el que explotar sus virtudes, que no solo tienen que ver con su altura sino también con su compresión del juego. Tras dos años pasando desapercibido en UCLA, Aday Mara aparece ahora en todas las quinielas para estar en la primera ronda del próximo Draft.
