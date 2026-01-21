Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El aragonés y canterano del Casademont Zaragoza que sigue rompiendo barreras en España y en Europa

Jaime Pradilla supera los 2.000 puntos con el Valencia Basket

Jaime Pradilla, lanzando un tiro libre

Jaime Pradilla, lanzando un tiro libre / Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El aragonés del Valencia Basket Jaime Pradilla superó este martes, en el partido disputado ante París Basketball, los 2.000 puntos anotados desde que llegó a la disciplina del equipo valenciana durante el verano del año 2020.

Con los siete puntos convertidos ante el conjunto francés, el canterano del Casademont superó esa barrera y se convirtió en el decimoquinto jugador en la historia del Valencia Basket en alcanzar y rebasar los dos mil puntos. El siguiente en la lista de máximos anotadores es el base Guillem Vives, quien alcanzó los 2.034 puntos. El máximo anotador de la historia de la entidad sigue siendo el pívot Bojan Dubljevic con 7.349 puntos.

A sus 25 años, Pradilla es también el quinto máximo reboteador del club con 1.246 capturas y esta temporada también se ha convertido en el tercer jugador que supera los cien partidos en Euroliga con el conjunto valenciano

