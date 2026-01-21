Baloncesto
El aragonés y canterano del Casademont Zaragoza que sigue rompiendo barreras en España y en Europa
Jaime Pradilla supera los 2.000 puntos con el Valencia Basket
El aragonés del Valencia Basket Jaime Pradilla superó este martes, en el partido disputado ante París Basketball, los 2.000 puntos anotados desde que llegó a la disciplina del equipo valenciana durante el verano del año 2020.
Con los siete puntos convertidos ante el conjunto francés, el canterano del Casademont superó esa barrera y se convirtió en el decimoquinto jugador en la historia del Valencia Basket en alcanzar y rebasar los dos mil puntos. El siguiente en la lista de máximos anotadores es el base Guillem Vives, quien alcanzó los 2.034 puntos. El máximo anotador de la historia de la entidad sigue siendo el pívot Bojan Dubljevic con 7.349 puntos.
A sus 25 años, Pradilla es también el quinto máximo reboteador del club con 1.246 capturas y esta temporada también se ha convertido en el tercer jugador que supera los cien partidos en Euroliga con el conjunto valenciano
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Ramón Lozano no se presenta a trabajar y agudiza la crisis en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu