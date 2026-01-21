Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Valencia de Euroliga, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del esperado duelo en el que las aragonesas se juegan su futuro europeo

Mariona, con el balón controlado en una acción del partido en el Príncipe Felipe

Mariona, con el balón controlado en una acción del partido en el Príncipe Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Ganar o ganar. No hay más. Si se vence, la Final Six de la Euroliga se acercará. Si no, al 99% el Casademont Zaragoza estará eliminado. El rival, el Valencia Basket. El lugar, el Príncipe Felipe. No le falta ni un aliciente a un partido que puede marcar la temporada de las aragonesas. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido más esperado de los últimos tiempos:

