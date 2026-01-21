En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Valencia de Euroliga, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe
Sigue con nosotros el minuto a minuto del esperado duelo en el que las aragonesas se juegan su futuro europeo
Ganar o ganar. No hay más. Si se vence, la Final Six de la Euroliga se acercará. Si no, al 99% el Casademont Zaragoza estará eliminado. El rival, el Valencia Basket. El lugar, el Príncipe Felipe. No le falta ni un aliciente a un partido que puede marcar la temporada de las aragonesas. Sigue con nosotros el minuto a minuto del partido más esperado de los últimos tiempos:
Zaragoza, Zaragoza canta el Felipe cuando Gueye pone el 70-57. 7 para el final
Pared entre Pueyo y Mawuli para poner el 60-57
Tripleeee de Mawuuuli para empezaaar (66-55)
Final del tercer cuarto con una renta esperanzadora, pero definitiva (63-55). No se puede escapar esto
Canastóooon Mawuli (61-51)
Triplaaaazooooo de Laia Floreees (58-47). 2 minutos de tercer cuarto
Triple de Fiebich (55-46)
Canastóoooon de Leiteeee (55-43)
Y ahora triiiiiipleeeeee de Hempeeeeee (53-42). La fiesta está montada en el Felipe. 5 de tercer cuarto
Vorackova y Fingall vuelven a poner distancia (50-42)
