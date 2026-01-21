Las goteras obligan a aplazar el Peristeri-Casademont Zaragoza de la FIBA Europe Cup

El Casademont Zaragoza no pudo jugar el trascendental partido frente al Peristeri de la FIBA Europe Cup. El temporal que ha azotado Grecia estos días, en alerta roja por lluvias torrenciales, provocó unas goteras en el pabellón Andreas Papandreou de Peristeri, en la periferia de Atenas, que retrasaron primero el inicio del choque y acabaron en la decisión del comisionado de la FIBA de suspender el encuentro.

El Casademont Zaragoza se entrenó por la mañana en el escenario del partido con total normalidad. Sin embargo, por la tarde aparecieron unas goteras sobre la pista que mojaban directamente el parquet, con el riesgo de lesiones que eso conlleva. Dada la situación, el partido se aplazó primero media hora, hasta las 19.30, pero llegado ese momento volvió a aplazarse media hora más, hasta las 20.00 horas.

Los equipos calentaban muy levemente sobre la pista, apenas unos lanzamientos a canasta, mientras se veía a varias personas con toallas secando continuamente el suelo, especialmente en una de las esquinas de juego. Tras muchas conversaciones entre todos los implicados, llegada la hora del segundo aplazamiento se decidió la suspensión del encuentro ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los jugadores. El pabellón se fue vaciando entonces poco a poco, los jugadores del Casademont se retiraron a los vestuarios y los del Peristeri se dirigieron al fondo donde estaban sus aficionados para agradecerles su presencia.

«El temporal de lluvia que ha afectado a Atenas en el día de hoy, ha generado goteras en el pabellón. Se está estudiando su evolución para que todo esté en condiciones y permita dar inicio al encuentro», informó el Casademont a las 19.00 horas, para hacerlo después del nuevo aplazamiento y, finalmente, de la suspensión del partido: «Suspendido el partido en Peristeri. Informaremos de su nueva fecha».

También el Peristeri Betsson informó en sus redes sociales: «Por decisión del Comisionado de la FIBA, el partido de esta noche (21/1) entre el Peristeri Betsson y el Zaragoza, correspondiente a la cuarta ronda del Top-16 de la Copa de Europa FIBA, se pospuso debido a las condiciones meteorológicas adversas. La FIBA fijará una nueva fecha y hora para el partido», señaló el club griego.

Ahora ambos clubs, junto con la FIBA, trabajan para buscar una nueva fecha para el duelo, vital para los aragoneses. Tras la victoria del Petkimspor sobre el Dinamo Sassari, el Casademont debe ganar en Grecia para no caer eliminado. El conjunto de Jesús Ramírez tiene otra importante cita en la Liga Endesa este sábado en el Príncipe Felipe frente al Basquet Girona. También el sábado el Peristeri recibe al Karditsas en la Liga griega. El Casademont Zaragoza ya sufrió el aplazamiento del partido ante el Valencia Basket en la ACB por la alerta roja en la comunidad valenciana.