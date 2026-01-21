Casademont Zaragoza
Hempe y Fingall lideran a la manada. Las notas del Casademont Zaragoza-Valencia Basket
Exhibición coral de las aragonesas en un encuentro en el que su intensidad les catapultó al triunfo
LA MEJOR
Hempe | 9 |
Inspirada. Si tiene el día las mete de todos los colores. Ayer lo tuvo. 20 puntos.
Mariona | 7|
Comandante. Hizo de todo y no necesito su mejor versión para mandar en el partido.
Leite | 6 |
Implicada. Quiso ayudar al equipo a pesar de no estar al 100% de su rodilla.
Flores | 6 |
Luchadora. Se dejó todo una vez más en pista y anotó un triple importantísimo.
Pueyo | 6 |
Lista. Vio que el balón no entraba y empezó a pasarlo para dar 7 asistencias.
Oma | - |
Capitana. La española volvió a no saltar a la pista, pero sabe hacer equipo.
Vorackova | 7 |
Delicada. Estos partidos le motivan y dejó pruebas de su innegable calidad.
Bankolé | 6 |
Tímida. Menos vistosa que habitualmente, pero clave en la segunda unidad.
Mawuli| 7 |
Decidida. Nunca se arruga y su valentía esta vez tuvo premio para el equipo.
Fingall | 9 |
Tremenda. Otro recital mientras en Valencia se siguen tirando de los pelos por dejarla escapar.
Gueye | 7 |
Guerrera. Derroche de ganas y energía de la francesa, que anotó a base de explosividad.
Hermosa | - |
Banquillo. El partido de alta carga física la dejó sin la oportunidad de jugar.
