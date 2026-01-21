Hempe y Fingall lideran a la manada. Las notas del Casademont Zaragoza-Valencia Basket

LA MEJOR

Hempe | 9 |

Inspirada. Si tiene el día las mete de todos los colores. Ayer lo tuvo. 20 puntos.

Mariona | 7|

Comandante. Hizo de todo y no necesito su mejor versión para mandar en el partido.

Leite | 6 |

Implicada. Quiso ayudar al equipo a pesar de no estar al 100% de su rodilla.

Flores | 6 |

Luchadora. Se dejó todo una vez más en pista y anotó un triple importantísimo.

Pueyo | 6 |

Lista. Vio que el balón no entraba y empezó a pasarlo para dar 7 asistencias.

Oma | - |

Capitana. La española volvió a no saltar a la pista, pero sabe hacer equipo.

Vorackova | 7 |

Delicada. Estos partidos le motivan y dejó pruebas de su innegable calidad.

Bankolé | 6 |

Tímida. Menos vistosa que habitualmente, pero clave en la segunda unidad.

Mawuli| 7 |

Decidida. Nunca se arruga y su valentía esta vez tuvo premio para el equipo.

Fingall | 9 |

Tremenda. Otro recital mientras en Valencia se siguen tirando de los pelos por dejarla escapar.

Gueye | 7 |

Guerrera. Derroche de ganas y energía de la francesa, que anotó a base de explosividad.

Hermosa | - |

Banquillo. El partido de alta carga física la dejó sin la oportunidad de jugar.