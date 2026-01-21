Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Peristeri-Casademont Zaragoza, en directo: las goteras posponen el inicio del partido

Partido de la jornada 4 de la segunda fase de la FIBA Europe Cup

Jesús Ramírez da instrucciones durante un partido.

Jesús Ramírez da instrucciones durante un partido. / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

Raquel Machín

Zaragoza

Este irregular e indescifrable Casademont se juega esta tarde en Grecia seguir con vida en Europa. Para ello, deberá sacar adelante el encuentro que le enfrenta este miércoles (19.00 horas) a un Peristeri que ya le sacó los colores hace unas semanas en el Príncipe Felipe y que amenaza con hurgar en la herida y poner Europa en japonés para los aragoneses. La victoria del Petkimspor frente al Dinamo Sassari esta misma tarde (82-70) obliga al Casademont Zaragoza a ganar para no quedar eliminado de la competición.

