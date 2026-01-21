En Directo
19.00 HORAS
El Peristeri-Casademont Zaragoza, en directo: las goteras posponen el inicio del partido
Partido de la jornada 4 de la segunda fase de la FIBA Europe Cup
Este irregular e indescifrable Casademont se juega esta tarde en Grecia seguir con vida en Europa. Para ello, deberá sacar adelante el encuentro que le enfrenta este miércoles (19.00 horas) a un Peristeri que ya le sacó los colores hace unas semanas en el Príncipe Felipe y que amenaza con hurgar en la herida y poner Europa en japonés para los aragoneses. La victoria del Petkimspor frente al Dinamo Sassari esta misma tarde (82-70) obliga al Casademont Zaragoza a ganar para no quedar eliminado de la competición.
ÚLTIMA HORA: el partido se pospone a las 19.30 debido a las goteras que hay en el pabellón. "El temporal de lluvia que ha afectado a Atenas en el día de hoy, ha generado goteras en el pabellón. Se está estudiando su evolución para que todo esté en condiciones y permita dar inicio al encuentro", señala el Casademont
Buenas tardes, Koumadje vuelve a la convocatoria del Casademont Zaragoza, en la que también estarán Alías y Traoré
