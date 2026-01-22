La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga

El partido era de noche grande, por el rival y por la trascendencia. El club lanzó una oferta a sus abonados para intentar llenar las gradas y los socios del Casademont Zaragoza respondieron para marcar otro pequeño hito. 8.457 personas acudieron este miércoles, día laborable, a las ocho de la tarde para presenciar el Casademont-Valencia, partido clave para soñar con la Final Six de la Euroliga.

Hasta la propia competición, que siempre destaca al Casademont Zaragoza, subraya la importancia del dato, porque desde luego no es nada habitual y menos en un partido que, aunque muy importante, no era definitivo. "La asistencia de 8.457 personas fue la sexta más alta en la historia de la Euroliga Femenina y ese apoyo ayudó a Zaragoza a mejorar a 6-4, ahora el mismo récord que Valencia", señala la Euroliga en su página web.

Más allá de los triunfos deportivos, el gran éxito del Casademont Zaragoza femenino es ese, haber atraído a una cantidad de público inusual no solo en España sino en toda Europa. Esta temporada el conjunto de Carlos Cantero ha disputado 13 partidos en casa entre Liga Femenina Endesa y Euroliga y tan solo en uno, frente al Landes, se quedó por debajo de los 5.000 espectadores: 4.784.

De hecho, los 8.457 aficionados de este miércoles no ha sido la entrada más elevada del curso en el Príncipe Felipe. En el duelo frente al Cukurova Mersin disputado el 26 de noviembre y en el que el Casademont Zaragoza se jugaba su clasificación para la segunda fase, se congregaron en el pabellón municipal 9.106 espectadores. El Casademont ganó por 88-58 y celebró su pase.

Esa no ha sido la mejor asistencia al Príncipe Felipe para ver al Casademont Zaragoza: en la final de Copa de 2023 se registró un lleno absoluto con 10.800 personas, récord de la competición. En esa edición se contabilizaron 47.000 asistentes a todos los partidos, mientras que en la de 2025, aunque no se alcanzó la cifra récord, fueron 57.630 las personas que pasaron por las gradas del coliseo zaragozano durante los cuatro días de competición.

En diciembre de 2024, con motivo del Día del Baloncesto Aragonés, fueron 10.400 los aficionados que presenciaron un Casademont Zaragoza-Girona de Liga Femenina Endesa, estableciendo un récord de asistencia que en marzo de 2025 le arrebató el Movistar Estudiantes con 13.481 espectadores. Este fin de semana se celebra una nueva edición del Fin de Semana del Baloncesto Aragonés que ya no solo abarca al equipo femenino sino que incluye también al U22 y al masculino en busca de una gran entrada en el Príncipe Felipe.