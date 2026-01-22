Todo listo para el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés: partidos, horarios, precios y dónde conseguir las entradas

Con la presencia de Pedro Meléndez, director deportivo de la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB); Jorge Aguarón, gerente de Basket Zaragoza; y Luis Estiragués, presidente de la asociación Araela, se ha presentado este jueves la sexta edición del Fin de Semana del Baloncesto Aragonés. Una iniciativa que no solo pretende convertir el baloncesto en el epicentro de la actividad del fin de semana sino que también cuenta con una finalidad solidaria.

Esta sexta edición se celebra este fin de semana del 24 y 25 de enero aprovechando que los tres principales equipos del Casademont Zaragoza juegan en casa. De hecho, abrirá fuego el equipo U22, que por primera vez este curso jugará en el Príncipe Felipe. Recibirá al Gran Canaria el sábado a las 12.30 horas en la segunda jornada de la segunda fase de la competición.

Por la tarde, a las 18.00 horas, será el turno del equipo de Jesús Ramírez, que recibirá al Básquet Girona en la Liga Endea en otro duelo directo por la zona media de la clasificación. Cerrará el fin de semana el conjunto femenino con otro encuentro más que atractivo ante el Hozono Global Jairis el domingo a las 13.00 horas.

Las entradas tienen un precio especial de 10 euros para los partidos de ACB y Liga Femenina en localidades telescópicas, y forman parte de una programación pensada para todos los públicos, consolidando este evento como una gran fiesta del baloncesto aragonés. Además, se donará 1€ por cada entrada a beneficio de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Araela).

El acceso para asistir al partido de la Liga U22 será gratuito y sin necesidad de adquirir entrada. Mientras que las entradas para los partidos de ACB y Liga Femenina, situadas en el segundo anillo, tendrán un precio de 10 euros para cada partido, introduciendo el código BASKETARAGONES.

"Cumplimos la sexta temporada acercando, gracias a las instituciones y al Casademont Zaragoza, a jóvenes y mayores al baloncesto de élite de la ciudad", ha señalado Pedro Meléndez, quien ha añadido que se trata de una gran oportunidad de "ver buenos partidos de baloncesto" con la novedad del equipo U22, que se estrena en este Fin de Semana del Baloncesto Aragonés.

"Para nosotros es un orgullo poder centralizar este fin de semana de la mano de la federación y de Zaragoza Deporte. Queremos que se vea el buen momento del baloncesto aragonés, que no solo se refleja en los equipos profesionales sino también en los semiprofesionales y en el crecimiento que está habiendo en las licencias escolares. Tenemos que estar todos contentos de ese gran trabajo", ha destacado Jorge Aguarón, que ha invitado a asistir a todos los clubs porque en los partidos profesionales se hará una foto conmemorativa con dos chicos y dos chicas, respectivamente, de cada club.

Aguarón ha repasado también las expectativas sobre el público que puede acudir a los tres encuentros: "El equipo U22 es de acceso gratuito, no hay ni que descargarse entrada, por lo que no tenemos un control de cuánta gente puede venir. En cuanto a los chicos estamos cerca del 'sold out' porque también se hace la presentación de los equipos de la Fundación, si no lo conseguimos estaremos muy cerca. En el partido de Liga Femenina, ya estamos acostumbrados a buenas asistencias, así que será seguro en torno a 6.000 o 7.000 personas. Se ha notado un incremento en las ventas"

"Mi primera palabra tiene que ser de agradecimiento, tanto al Casademont como a la federación. La satisfacción para mí es doble porque la ayuda viene de un mundo que es el mío", ha apuntado Luis Estiragués, jugador, directivo, presidente en diferentes etapas de su vida.

El presidente de Araela ha explicado con sencillez y crudeza la realidad con la que se encuentran cada día. "Se ha aprobado una Ley ELA pero el dinero no ha llegado aún. Entonces ahí las asociaciones hacemos un trabajo muy importante desde el primer momento. Un enfermo de ELA necesita atención desde el primer día que se lo diagnostican. Ayuda psicológica, una trabajadora social que le ayude en todo el tema de discapacidades, de seguridad social, de todo, trabajo de fisio, logopedas... Nos mantenemos mucho de donaciones, fundaciones, de mucha gente que colabora", ha indicado Estiragués.

Por eso, ha valorado especialmente esta iniciativa no solo por el dinero que se pueda recaudar sino, sobre todo, por continuar dando visibilidad a esta enfermedad y a todos los problemas que conlleva y ayudas que necesita en el día a día. "Era socio de esta asociación porque creía que era una causa justa y he decidido dar un paso al frente", ha añadido Estiragués.