Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza sorprende, 'pesca' en la NBA y ficha a este escolta anotador
Será la primera vez que Josh Richardson viva una experiencia fuera de su país si ambas partes llegan a un acuerdo tras un periodo de prueba de 10 días
El Casademont Zaragoza ha sorprendido y ha anunciado un acuerdo con el escolta norteamericano Josh Richardson (1,96m, 32 años) para que el jugador, con una trayectoria de más de 550 partidos en la NBA, se una al club aragoés hasta el final de la presente temporada. Eso sí, habrá un periodo de prueba de 10 días.
Richardson jugó cuatro temporadas de baloncesto universitario con los Volunteers de la Universidad de Tennessee. En 2015, fue nombrado en el mejor quinteto de la Southeastern Conference y ese mismo año fue drafteado por los Miami Heat. Desde entonces más de 550 partidos en varias franquicias estadounidenses con unos promedios de 11,5 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias y más de 28 minutos de juego por partido en sus diez campañas en la NBA. De hecho, posee grandes partidos en la NBA como sus 37 puntos con Miami Heat frente a los Golden State Warriors el 11 de febrero de 2019, con 5 asistencias y 8/11 desde el triple.
"Richardson ha elegido Casademont Zaragoza para su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. La versatilidad del norteamericano supone un refuerzo completo para nuestro perímetro. ¡Bienvenido a Zaragoza, Josh!", explica la entiedad en un comunicado.
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Las negociaciones por Agada y Puric y todo lo que Txema Indias y el Real Zaragoza se juegan con sus fichajes
- La asistencia al Casademont Zaragoza-Valencia fue la sexta más alta de la historia de la Euroliga
- Una afectada por el cerrojazo de WiZink en Zaragoza: 'Me veo sin trabajo, con una hipoteca y una niña. Absolutamente desamparada
- El excapitán del Real Zaragoza que rescinde en China y será rival en Segunda
- Una masiva manifestación en Zaragoza cierra la huelga educativa: 'Va a la concertada dinero público de nuestros bolsillos