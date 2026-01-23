El Casademont Zaragoza sorprende, 'pesca' en la NBA y ficha a este escolta anotador

El Casademont Zaragoza ha sorprendido y ha anunciado un acuerdo con el escolta norteamericano Josh Richardson (1,96m, 32 años) para que el jugador, con una trayectoria de más de 550 partidos en la NBA, se una al club aragoés hasta el final de la presente temporada. Eso sí, habrá un periodo de prueba de 10 días.

Richardson jugó cuatro temporadas de baloncesto universitario con los Volunteers de la Universidad de Tennessee. En 2015, fue nombrado en el mejor quinteto de la Southeastern Conference y ese mismo año fue drafteado por los Miami Heat. Desde entonces más de 550 partidos en varias franquicias estadounidenses con unos promedios de 11,5 puntos, 3 rebotes, 2,6 asistencias y más de 28 minutos de juego por partido en sus diez campañas en la NBA. De hecho, posee grandes partidos en la NBA como sus 37 puntos con Miami Heat frente a los Golden State Warriors el 11 de febrero de 2019, con 5 asistencias y 8/11 desde el triple.

"Richardson ha elegido Casademont Zaragoza para su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. La versatilidad del norteamericano supone un refuerzo completo para nuestro perímetro. ¡Bienvenido a Zaragoza, Josh!", explica la entiedad en un comunicado.