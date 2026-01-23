El Casademont Zaragoza U22 busca este sábado su primer triunfo de la segunda fase

El Casademont Zaragoza U22 afronta este sábado (12:30 horas) una cita marcada en rojo en el calendario. El conjunto rojillo recibe al Gran Canaria en la segunda jornada de la segunda fase de la Liga U22, en un duelo que se disputará en el Príncipe Felipe y que se enmarca dentro del fin de semana del baloncesto aragonés. Un escenario y un contexto inmejorables para que los de Jorge Serna peleen por una victoria que tendría un significado especial.

El equipo maño inició esta segunda fase con una derrota en Burgos, en la pista de un rival recién ascendido al Grupo A. Un tropiezo que no empaña el buen trabajo realizado durante la primera fase, donde Casademont mostró una versión muy sólida y competitiva. Ahora, el objetivo pasa por recuperar esas sensaciones, elevar el nivel de juego y aprovechar el impulso de jugar en casa para sumar el primer triunfo en esta nueva etapa de la competición.

Enfrente estará un Gran Canaria que también ha dado el salto al Grupo A y que llegará a Zaragoza tras caer en casa en el derbi canario ante la Fundación CB Canarias, equipo que además ascendió como primero de grupo. Será el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos esta temporada, ya que el cuadro insular militaba en el Grupo B durante la primera fase.