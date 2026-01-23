Las matemáticas del Casademont Zaragoza en la Euroliga: los porcentajes del sueño aragonés

La impresionante victoria del Casademont Zaragoza en la Euroliga ha despejado enormemente su camino hasta la Final Six, o al menos para el Play In. Las cuentas parecen claras, ganar un partido más de los dos que le quedan a las de Cantero. Pero todavía puede pasar casi de todo. Eso sí, analizando los números y las posibles combinaciones que se den en los seis partidos que quedan de la segunda fase de la Euroliga, las aragonesas solo quedaría eliminadas en el 10, 93 % de los casos.

Eso quiere decir que el Casademont va a continuar con su sueño en un 89,06% de hipotéticos escenarios. Dicho de otra manera, de 64 alternativas que existen, las zaragozanas pasarían de ronda en 57 y solo caerían en 7. Un vuelco radical que se ha dado gracias al triunfo del pasado miércoles en el Felipe. No obstante, de conseguirlo, estaría por ver en qué posición lo hace, porque todavía puede clasificarse segundo, nunca primero. O también tercero o cuarto.

La película cambia mucho en cada caso porque, de ser segundo, las de Cantero se meterían directamente en la Final Six sin necesidad de jugar la ronda previa. El Casademont tiene un 23,4% de probabilidades de ello, aunque necesitaría ganar sus dos encuentros, incluida su visita a Turquía para medirse al todopoderoso Fenerbahce.

Lo más factible parece perder ese partido y certificar su presencia en el Play In con una victoria en el Príncipe Felipe ante el desahuciado DVTK. El tercer cuarto, con un 37,5%, es la plaza en la que más opciones tienen de acabar las aragonesas, un puesto en el que tendrían a favor el factor cancha en la antesala de la Final Six. Aunque también existen muchas opciones de que sean cuartas, con un 28,1%. En ese caso, el Casademont jugaría dos partidos del Play In lejos del Príncipe Felipe. Hay que recordar que esta temporada, el formato de esta ronda ha cambiado y en vez de jugarse en una eliminatoria a ida y vuelta en el pase lo determina la diferencia de puntos entre ambos choques se hará a una serie de tres partidos que superará el primero que gane dos de ellos.

Rivales conocidos

Aunque es aventurarse, si el Casademont se juega su presencia en la final a seis del Príncipe Felipe en el Play In lo hará, si la lógica se impone en el otro grupo de la competición europea, ante un rival de esta terna: el USK Praga checo, actual campeón de la Euroliga, el Tango Bourges francés, equipo que eliminó el año pasado a las de Cantero en esta misma ronda, o el Schio italiano entrenado por el aragonés Víctor Lapeña.

Visto lo visto, emociones fuertes aseguradas. Pero antes el Casademont Zaragoza deberá hacer bueno ese casi 90% de posibilidades de avanzar. Ahora, se encuentra en una posición privilegiada para hacerlo cuando al final de la primera fase parecía una quimera. Pero este equipo nunca deja de sorprender.