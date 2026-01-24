Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Girona de ACB, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo entre aragoneses y catalanes

Los jugadores del Casademont se felicitan sobre la cancha del Príncipe Felipe

Los jugadores del Casademont se felicitan sobre la cancha del Príncipe Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Después de unas cuantas salidas consecutivas, el Casademont Zaragoza vuelve al Príncipe Felipe y lo hace para medirse en la ACB a un rival directo como el Girona. Los de Ramírez, tras la suspensión del duelo europeo en Grecia, llegan más descansados y con la obligación de sumar el triunfo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:

TEMAS

