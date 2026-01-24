El Casademont Zaragoza-Girona de ACB, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe

Después de unas cuantas salidas consecutivas, el Casademont Zaragoza vuelve al Príncipe Felipe y lo hace para medirse en la ACB a un rival directo como el Girona. Los de Ramírez, tras la suspensión del duelo europeo en Grecia, llegan más descansados y con la obligación de sumar el triunfo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:

Respondeee Robinsooon con un 2+1

Parcial de 0-5 visitante

La primera es de Yusta (2-0)

Minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba

Bell-Haynes, Yusta, Joaquín, Jaime y Robinson para empezar