En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Girona de ACB, en directo: esto está pasando en el Príncipe Felipe
Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo entre aragoneses y catalanes
Después de unas cuantas salidas consecutivas, el Casademont Zaragoza vuelve al Príncipe Felipe y lo hace para medirse en la ACB a un rival directo como el Girona. Los de Ramírez, tras la suspensión del duelo europeo en Grecia, llegan más descansados y con la obligación de sumar el triunfo. Sigue con nosotros el minuto a minuto del choque:
Respondeee Robinsooon con un 2+1
Parcial de 0-5 visitante
La primera es de Yusta (2-0)
Minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren en Córdoba
Bell-Haynes, Yusta, Joaquín, Jaime y Robinson para empezar
Stephens, baja de última hora
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'Rober González es el jugador que queríamos desde el inicio
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador de Real Zaragoza y Castellón: 'Cuando el Zaragoza se salve, que la gente pida cabezas si es necesario