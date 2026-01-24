Faye comanda al Casademont U22 en la primera sonrisa del Fin de Semana del Baloncesto Aragonés

Comenzó de la mejor manera el Fin de Semana del Baloncesto Aragonés con un gran aperitivo a la hora del vermú. El Casademont Zaragoza logró su primera victoria en la segunda fase de la Liga U22 tras superar en un divertidoy equilibrado partido al Gran Canaria, aunque los de Jorge Serna, liderados por un imperial Faye, fueron por delante la mayoría del duelo.

Para conmemorar el día festivo, los canteranos aragoneses trasladaron sus peripecias del pabellón Siglo XXI al Príncipe Felipe. Espoleados por el cambio de escenario, los zaragozanos salieron en tromba y pusieron un 7-0 de inicio que ya avisaba de sus intenciones. Sin embargo, los isleños espabilaron y les dieron a los aragoneses con un 0-10 que les permitió acabar el primer cuarto igualados (22-22) y con la sensación de haber aguantado el primer arreón maño.

Fue entonces cuando Faye se hizo grande y, estupendamente acompañado por los Lukic, Savkov y compañía, permitió al Casademont irse al descanso con ventaja (46-39). Pero en los partidos de la Liga U22 no te puedes despistar ni un momento porque pasan cosas cada segundo. El Gran Canaria salió más entonado en la segunda mitad e incluso se llegó a poner por delante. Momento en el que volvió Faye a hacer de las suyas para, en unos minutos que levantaron al Príncipe Felipe, encaminar la victoria de los canteranos (73-65).

Eso, ni mucho menos, amedrentó a los canarios, que volvieron a engancharse al partido y poner emoción a los minutos finales. No obstante, al Casademont no le tembló el pulso y pudo certificar el triunfo para poner la primera piedra del que debería ser un triplete aragonés.