La previa del Casademont Zaragoza-Girona: un ansiado regreso a casa con la necesidad de ganar

El conjunto rojillo recibe a las 18.00 horas en el Príncipe Felipe a un Girona necesitado de triunfos tras volver de Grecia sin haber jugado

Los jugadores y el entrenador del Casademont Zaragoza celebran la victoria ante el Gran Canaria.

Los jugadores y el entrenador del Casademont Zaragoza celebran la victoria ante el Gran Canaria. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Bruno Palacio

El Casademont Zaragoza vuelve a casa. Los aragoneses reciben esta tarde a las 18.00 horas al Girona en el pabellón Príncipe Felipe y lo hacen después de seis desplazamientos solo en lo que va de año y un único partido como locales. Además, el último compromiso a domicilio no pudo disputarse pese a que los aragoneses se habían desplazado ya a tierras griegas y ahora el conjunto rojillo está ansioso por competir y hacerlo de nuevo en casa ante su gente.

Los aragoneses tenían por delante un partido clave para sus aspiraciones en FIBA Europe Club ante el Peristeri y tuvieron que volverse a casa sin jugar y con una sensación agridulce. Aun así, el aplazamiento sirvió a los de Ramírez para darse un merecido descanso después de un calendario de lo más exigente, con seis partidos en dieciséis días.

Ahora, con las pilas cargadas, el reto vuelve a ser mayúsculo, aunque en esta ocasión lo es en la competición doméstica. El Casademont se enfrenta a un Girona que, además de un gran equipo en palabras del propio técnico, es un rival directo en cuanto a situación clasificatoria.

CASADEMONT ZARAGOZA - GRAN CANARIA EN LA LIGA ACB EN EL PRINCIPE FELIPE

Trae Bell-Haynes, del Casademont, con el balón en el partido ante el Gran Canaria. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El conjunto catalán llega con un balance de siete victorias y nueve derrotas, un triunfo más que los aragoneses, a los que superan en la clasificación por dos puestos. Además, el conjunto rojillo viene de encajar dos derrotas consecutivas en Liga ACB, una de ellas con un marcador muy abultado en Valencia.

Por ello, lo prioritario para los aragoneses es rehacerse cuanto antes y recuperar el buen nivel de principio de año, tanto en el partido ante un gran Barcelona al que consiguieron plantar cara, como en las victorias en Lleida y en casa contra el Gran Canaria, y descartar el inicio de otra mala dinámica en Liga.

CASADEMONT ZARAGOZA - GRAN CANARIA EN LA LIGA ACB EN EL PRINCIPE FELIPE

Devin Robinson realiza un mate en el partido entre el Casademont Zaragoza y el Gran Canaria. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Pero la última derrota en la competición regular no es lo único que ha pesado sobre el Casademont Zaragoza. La imagen en Murcia fue una mucho peor que la de un marcador ajustado que dejó a los aragoneses con la miel en los labios. Dos figuras clave del vestuario, Santi Yusta por un lado y Joel Soriano por el otro, protagonizaron un acalorado encontronazo que dejaba las dinámicas internas del vestuario en muy mal lugar.

No obstante, ambos aseguraron a través de sus redes sociales que todo estaba arreglado tras el partido. Por tanto, con el conflicto entre el capitán y el pívot estadounidense olvidado, toca ahora escribir una nueva página en una temporada por el momento irregular, pero en la que el conjunto rojillo no se da por vencido. El ansiado regreso a casa será el mayor argumento del Casademont para, con la ayuda de la Marea Roja en el fin de semana del baloncesto aragonés, sacar en Liga ACB una necesaria victoria.

