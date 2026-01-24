La previa del Casademont Zaragoza-Jairis: el líder vuelve a escena ante el campeón de Copa

Con el subidón de una nueva victoria frente al Valencia y un ojo puesto en lo que le espera el miércoles en Turquía, el Casademont Zaragoza regresa a casa y a la Liga Femenina Endesa para afrontar otro reto importante y apasionante. Recibe este domingo al Hozono Global Jairis (13.00 horas), vigente campeón de Copa, para defender su liderato en solitario de la competición doméstica y alargar un poco más la extraordinaria racha de 14 victorias consecutivas en la Liga. Desde que perdió en Venecia el 4 de noviembre, el Casademont ha jugado 17 partidos oficiales y solo ha perdido frente al Fenerbahce.

El equipo de Carlos Cantero ha encontrado la manera de imponer su calidad y profundidad de plantilla, de conseguir que un puñado de jugadoras de máxima calidad se conviertan en un equipo cohesionado, reconocible, con una identidad clara que nunca baja los brazos. Tiene más físico y más recursos que el año pasado y eso se está notando en la pista, donde solo se le ha visto lejos de verdad del poderoso Fenerbahce.

Le espera otro reto complicado en el que tendrá que poner los cinco sentidos. Recibe al Hozono Global Jairis, otro equipo que ha sido un soplo de aire fresco en el baloncesto femenino español en los últimos cursos, que el curso pasado hizo historia con una Copa de la Reina perfecta en el Príncipe Felipe y que sigue instalado en el grupo de cabeza. Actualmente es cuarto clasificado con 11 victorias en 15 partidos y una racha de cinco triunfos consecutivos. De hecho, su última derrota en la Liga fue contra... el Casademont Zaragoza por 62-80 el 21 de diciembre.

Sus pilares continúan siendo los de la temporada pasada, lo que contribuye a la estabilidad de cualquier proyecto. Lou López-Senechal es su máxima anotadora con 11,88 puntos por jornada, mientras Aina Ayuso es la jugadora más completa con 9,65 puntos, 5,3 asistencias y 13,2 créditos de valoración de promedio. Ayuso es la segunda mejor asistente del campeonato. Por dentro, Billie Massey manda con 7,8 puntos y 6,5 rebotes de media.

El encuentro pondrá el broche a una nueva edición del Fin de Semana del Baloncesto Aragonés que pretende no solo llevar a más gente de lo habitual al Príncipe Felipe sino que también colabora con una causa solidaria. Un euro de cada entrada adquirida para los partidos del Casademont de este fin de semana irá destinado a Araela, la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. En Zaragoza todo está preparado pues para que ver al equipo de Carlos Cantero vuelva a ser una fiesta.