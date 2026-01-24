Casademont Zaragoza
Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Quiero agradecer la lucha y el compromiso de los jugadores"
Así ha valorado el catalán la derrota del equipo aragonés ante el Girona
Jesús Ramírez ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la derrota del Casademont Zaragoza ante el Girona y ha querido destacar el esfuerzo de los suyos a pesar de otro partido decepcionante. "Otros veces he exigido más energía y compromiso y hoy voy a reconocer el esfuerzo, el compromiso y la lucha de los jugadores. Hemos perdido el partido y estamos jodidos por muchas cosas. No voy a poner excusas pero el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande. Hemos luchado y el compromiso la lucha y la energía han estado ahí. Quiero empujar por seguir en la misma dirección, recuperar jugadores y lo que hemos hecho hoy lo vamos a hacer durante más minutos", valoró.
"Para mí ha habido un momento crucial en el partido, que ha sido al final en el segundo cuarto cuando íbamos 14 arriba y nos han hecho un parcial de 4-13. El Girona hace estos parciales, puede pasar y nos hemos ido al descanso con una situación agridulce. Conectar ese parcial con el tercer cuarto nos ha matado, nos ha dado momentos de dudas, no nos hemos pasado bien el balón y nos hemos parado bastante. La lucha y el compromiso nos han hecho apretar, pero la energía del último cuarto ha sido corta porque no nos ha dado la victoria pero es de agradecer", indicó Ramírez.
Con esta derrota, el Casademont ha cerrado la primera vuelta. "Tengo sensaciones encontradas, porque veo cosas que me gustan mucho y en las que confío y vamos a seguir intentando hacer y entrenar y reforzarlas y otras que seguimos arrastrando y hay que mejorarlas. Estoy más metido en arreglar esos factores que en una victoria más o menos. Creo que lo vamos a mejorar", añadió
- Un apagón en el centro de Zaragoza obligará a cerrar siete restaurantes en hora punta: "Deja sin comida a cientos de personas"
- Los tractores vuelven a las carreteras de Aragón, en directo: los agricultores buscan bloquear el centro de Zaragoza
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- El Real Zaragoza confirma la cesión de Rober González, primer fichaje de este enero
- La aragonesa Lidia Ruba descarta regresar al Dakar: 'Después de esto, yo no quiero volver
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'Rober González es el jugador que queríamos desde el inicio
- Los puntos calientes de la tractorada en Zaragoza: las calles y accesos más afectados este viernes
- Ángel 'Pichi' Alonso, exjugador de Real Zaragoza y Castellón: 'Cuando el Zaragoza se salve, que la gente pida cabezas si es necesario