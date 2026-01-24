Yusta ganaría el MVP de la ACB si no jugara en el Casademont Zaragoza. Las notas ante el Girona
Joaquín, Robinson y Bell-Haynes sobresalen en lo individual en una de las derrotas más tristes del curso
EL MEJOR
Yusta | 8 |
Incansable. Poco más se le puede pedir. Otro partido pidiendo el MVP de la ACB.
Bell-Haynes | 7 |
Histórico. Buen partido. Además, se convirtió en el máximo asistente del club.
Joaquín | 8 |
Heroico. Si buscan alguien con quien ir a la guerra, el uruguayo es su hombre.
Fernández | 4 |
Flojo. Fue titular, pero no tuvo impacto y falló dos tiros que debió meter.
Robinson | 7 |
Pívot. Desde que ha tomado el rol de referencia en la pintura está mucho mejor.
Spissu | 5 |
Cumplidor. Un triple y 6 asistencias, pero debe aparecer más.
González | 3 |
Escaso. Ahora mismo, no está cumpliendo con los mínimos de un jugador ACB.
Koumadje | 2 |
Fatal. Jugó poco y muy mal. No ha vuelto todavía de su lesión de rodilla.
Soriano | 2 |
Horroroso. Nadie sabe por qué Ramírez lo puso a jugar en el último cuarto y acabó decepcionando una vez más.
Traoré | - |
Recurso. Cuatro minutos en los que no sumó y en los que falló dos tiros libres.
Lukic | - |
Banquillo. La igualdad del partido dejó a la joven perla sin oportunidades.
Alías| - |
Canterano.El base no tuvo minutos en la derrota ante el Girona.
