Yusta ganaría el MVP de la ACB si no jugara en el Casademont Zaragoza. Las notas ante el Girona

EL MEJOR

Yusta | 8 |

Incansable. Poco más se le puede pedir. Otro partido pidiendo el MVP de la ACB.

Bell-Haynes | 7 |

Histórico. Buen partido. Además, se convirtió en el máximo asistente del club.

Joaquín | 8 |

Heroico. Si buscan alguien con quien ir a la guerra, el uruguayo es su hombre.

Fernández | 4 |

Flojo. Fue titular, pero no tuvo impacto y falló dos tiros que debió meter.

Robinson | 7 |

Pívot. Desde que ha tomado el rol de referencia en la pintura está mucho mejor.

Spissu | 5 |

Cumplidor. Un triple y 6 asistencias, pero debe aparecer más.

González | 3 |

Escaso. Ahora mismo, no está cumpliendo con los mínimos de un jugador ACB.

Koumadje | 2 |

Fatal. Jugó poco y muy mal. No ha vuelto todavía de su lesión de rodilla.

Soriano | 2 |

Horroroso. Nadie sabe por qué Ramírez lo puso a jugar en el último cuarto y acabó decepcionando una vez más.

Traoré | - |

Recurso. Cuatro minutos en los que no sumó y en los que falló dos tiros libres.

Lukic | - |

Banquillo. La igualdad del partido dejó a la joven perla sin oportunidades.

Alías| - |

Canterano.El base no tuvo minutos en la derrota ante el Girona.